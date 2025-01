Els municipis més cars i més barats de Tarragona per comprar un pis

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat immobiliari a la província de Tarragona mostra grans variacions de preus depenent del municipi. Segons les dades d’Idealista, el municipi més car per adquirir un immoble és Altafulla, on el preu mitjà de venda se situa en 2.532 €/m², destacant com la zona més exclusiva i costosa de la província. El segueixen altres destinacions de la Costa Daurada, com La Pineda (2.387 €/m²) i Cambrils (2.358 €/m²), que també presenten preus elevats a causa del seu atractiu turístic i ubicació a prop del mar.

Al contrari, el municipi amb els preus més baixos és Móra d’Ebre, amb un preu mitjà de venda de 632 €/m², fet que el converteix en l’opció més assequible de la província per a aquells que busquen un habitatge més econòmic. També destaquen altres localitats de l’interior, com Flix (647 €/m²) i Santa Bárbara (688 €/m²), que segueixen la mateixa tendència de preus més baixos.

En termes generals, el preu mitjà dels immobles a Tarragona se situa en 1.588 €/m² per al mes de gener d'enguany. Els pisos i apartaments continuen sent la tipologia més cara, amb un preu mitjà de 1.715 €/m², mentre que les cases i xalets són més econòmics, amb un preu mitjà de 1.417 €/m². Aquests valors suposen una disminució del 2,2% respecte al mes anterior, encara que comparats amb el mateix mes de l’any passat, han experimentat un augment del 4%.

Quant al lloguer, el preu mitjà dels immobles a Tarragona és de 9,6 €/m² al mes. De nou, els pisos i apartaments lideren com l’opció més costosa, amb un preu mitjà de 9,9 €/m², mentre que les cases i xalets són més assequibles, amb un preu mitjà de 7,8 €/m². Aquests preus han pujat un 2% respecte al mes anterior i un 5,8% en comparació amb gener de 2024.

Si analitzem els preus de compra en altres municipis de Tarragona, s’observa que Salou es troba amb un preu mitjà de 2.259 €/m², seguit de prop per L’Hospitalet de l’Infant (2.045 €/m²) i Tarragona (2.027 €/m²), tots ells situats en la franja costanera. D’altra banda, municipis de l’interior com Valls (953 €/m²), Vila-seca (1.577 €/m²) i Reus (1.369 €/m²) mostren preus més moderats.

Així doncs, mentre que algunes zones costaneres de Tarragona continuen sent les més cares, especialment respecte als pisos i apartaments, hi ha localitats més accessibles a l’interior de la província, com Móra d’Ebre, que presenten preus molt més baixos i atractius per a aquells que busquen una opció més econòmica.

Llista dels municipis més cars i més barats de Tarragona per comprar un pis