El tren perd prop d'un 30% d'usuaris per les obres de Roda de Berà

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, han detallat que s'ha reduït l'ús dels serveis ferroviaris prop d'un 30% a les línies R-13, 14, 15, 16 i 17 i Rodalies, per les obres al túnel de Roda de Berà i l'adaptació a l'ample estàndard de les estacions de Sant Vicenç de Calders, Tarragona, Altafulla i Torredembarra.

En la comissió d'aquest dimecres al matí, Paneque ha reiterat que els treballs estan al 70% d'execució i que «no hi ha endarreriments ni canvis» en el calendari. S'acabaran el 3 de març, però no es descarten «distorsions puntuals» fins a l'estiu. També s'han detallat les modificacions del Pla de Transport Alternatiu fetes a petició d'usuaris i ajuntaments.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològic, ha comparegut en la sessió informativa sobre el Pla alternatiu pel tall per les obres d'implantació de l'ample de via estàndard de Roda de Berà, que ha suposat la desconnexió ferroviària de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona des del passat 1 d'octubre. La compareixença s'havia reclamat per part del grup parlamentari d'ERC al setembre, i per això ha rebut queixes «d'extemporània» de la resta de grups parlamentaris a la comissió. Paneque ha defensat que durant aquest temps s'ha parlat del Pla en altres canals parlamentaris.

Sílvia Paneque ha insistit que s'està executant una de les obres i el consegüent pla alternatiu de mobilitat amb més complexitat, - «una complexitat majúscula», ha assenyalat-, que ha assumit el Govern, i ha agraït la paciència per les molèsties generades que estan tenint els usuaris.

La consellera ha reivindicat que s'ha fet un seguiment constant i diari del funcionament del nou servei alternatiu ferroviari i per carretera i que «des de la primera setmana» s'han atès «les millores i necessitats requerides». Per exemple, Paneque ha explicat que s'han modificat horaris per millorar les interconnexions entre busos i trens, que s'han replantejat alguns serveis ferroviaris, sobretot a l'R-15, que, «en algunes ocasions, era superior a la planificació teòrica que s'havia fet en el disseny de pla alternatiu», o que s'han fet millores en el sistema d'informació i atenció i recepció dels usuaris. El cost del Pla Alternatiu de Transport és de 31 milions d'euros.

Menys usuaris

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ha donat dades de la reducció d'ús del servei ferroviari des de l'inici de les obres de Roda de Berà. Davant de les preguntes dels parlamentaris de la comissió, que alertàvem que fins i tot més de la meitat dels passatgers habituals del tren podrien haver optat pel transport privat, Nadal especificat que, comparat amb dades del mes de setembre de 2024, a l'R-13 i R-14 s'han perdut un 13% d'usuaris, a l'R-15 un 32%, a l'R-16 un 33%, a l'R-17 un 30% i als Regionals un 29%. Prop d'un 30% de mitjana.

El recuperat servei de velocitat alta, Avant, entre Tortosa i Barcelona, ha tingut una ocupació d'un 70% de mitjana entre els mesos d'octubre a desembre. Des del Govern es confia que el percentatge haurà incrementat amb la gratuïtat del servei a partir de l'1 de gener d'enguany. Aquest servei de velocitat alta havia estat llargament reivindicat des de les Terres de l'Ebre, després que desaparegués de l'oferta durant la pandèmia per poca demanda.

Aquest tren ofereix 476 places diàries i ha tingut «una demanda estable», amb un pic la primera setmana i una mitjana després de 314 usuaris. Més de la meitat dels desplaçaments es fan des del Camp de Tarragona i la majoria fins a l'estació de Sants. La consellera ha assegurat que el servei es mantindrà un cop acabades les obres i que hi haurà un increment dels trens amb parada a Valls i més freqüències entre Tarragona i Reus i Barcelona.

Les xifres i l'ús del Pla

La consellera Paneque ha detallat que les circulacions programades des de la posada en marxa del Pla Alternatiu de Transport als serveis Regionals Sud (línies R-13 i 14, 15, 16, 17 i R-T2) han estat 12.820. La programació de viatges s'ha complert en el 98,6% dels casos, amb alguns viatges no realitzats «per la complexitat del dispositiu» i per la DANA de final d'octubre.

El pla alternatiu per carretera de Renfe disposa de 28.870 places, «prou per cobrir la demanda» d'aquests mesos. El pla es va reforçar amb busos exprés entre Tarragona i Reus i Barcelona.

Els usuaris dels busos exprés de Tarragona tenen també la targeta 10/120 amb una bonificació del 70%, amb un preu de 10 viatges per 40 euros. Entre octubre i desembre es van expedir 5.203 d'aquests títols. La demanda mitjana d'aquests busos exprés ha estat de 7.242 usuaris cada mes. En el cas dels busos exprés de Reus també tenen un abonament bonificat, però «han tingut una mitjana de viatges baixa», per sota de la vintena de passatgers diaris.

Paneque ha explicat que el pla alternatiu consta de serveis de Regionals i Rodalies cada 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, 33 circulacions diàries, i que s'ha mantingut tots els serveis de la línia R-2. Les intensitats de circulació en aquest tram són «més intenses per compensar el tall a les línies afectades» i les línies R-13 i R-14 s'han «fusionat» i tenen cinc serveis de Lleida a Barcelona, passant per Valls, en els dos sentits.

També funcionen 16 llançadores per sentit entre Tarragona i Reus. La línia R-15 circula desviada per Valls, amb 12 circulacions per sentit, i l'R-16 i l'R-17 té 10 serveis diaris per sentit, però cal fer transbord amb bus entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders.

Des del 5 de gener els horaris s'han modificat per «millorar la fiabilitat del servei», com també s'ha fet a la línia La Plana-Picamoixons i Reus fins a Sant Vicenç de Calders per «afinar la puntualitat». Paneque ha recordat que, per carretera, s'ofereixen cinc viatges directes diaris entre Sant Vicenç de Caldes fins a Reus, Tarragona, Vila-seca i Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant i Salou-Port Aventura.

Molèsties per millores futures

«Amb els mitjans disponibles, des de la conselleria, hem intentat que aquest pla de transport alternatiu tingués el màxim de prestacions i oferir solucions, perquè les molèsties als usuaris són reals. No hi ha cap paraula que jo pugui dir que pugui canviar les afectacions en el dia a dia d'aquestes persones», ha apuntat la consellera de Territori. «Els canvis estructurals que hem d'assumir des de Catalunya comporten obres, en aquest cas inversions a Rodalies i creen molèsties greus. Però són imprescindibles si el que esperem és tenir a futur un transport públic d'alta qualitat», ha afegit.

En aquest sentit, davant les peticions que han traslladat la resta de grups parlamentaris per a la millora del transport públic a Catalunya, la consellera Paneque els ha instat a donar suport al decret que es votarà aquest dimecres a la tarda al Congrés, vinculat a mantenir les bonificacions per la gratuïtat dels serveis. «Avui la prova del cotó. Tots hem demanat millors serveis, més transports i millor preu. Avui sabrem si es queda en discurs o hi ha un acompanyament en el vot», ha conclòs.