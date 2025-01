El tramvia trigarà més de mitja hora per anar des de Cambrils fins a Vila-seca

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha tret a licitació el primer contracte d’obres de la fase 1 del Tramvia del Camp de Tarragona. Aquestes primeres obres aixecaran el traçat entre Cambrils Centre i Vila-seca Universitat per un valor estimat de més de 20 milions d’euros. Cal destacar que aquesta és només una peça separada de la primera fase, que està compresa per set projectes constructius que veuran la llum aquest any.

Exemple d’aquests són la connexió entre Cambrils Centre i Cambrils Nord o la unió entre Vila-seca Universitat i la parada central de Vila-seca. Aquesta metodologia s’ha dut a terme per qüestions administratives, ja que algun dels trams depenen d’Adif o de la segona fase del tramvia.

Aquesta peça està separada per dos lots, un per la construcció de l’estructura, amb un import de 12 milions d’euros, i altre dedicat a un nou viaducte damunt l’A-7, el qual s’eleva gairebé a 5 milions. L’inici d’aquests contractes s’iniciaran presumiblement d’aquí a sis mesos, durant el mes de juliol, i les obres tindran un termini d’execució de vint mesos, allargant els treballs fins al març de 2027.

Temps previstos entre parades en el tram de la primera fase.

Freqüències

Aquest primer projecte ens permet conèixer alguns detalls de com funcionarà aquesta primera fase, la qual posarà en marxa un servei tramviari de 14 kilòmetres amb 14 parades l’any 2028. Una de les dades destacables és la durada total del trajecte. Els tramvies tardaran un total de 33 minuts en fer el recorregut entre Cambrils Nord i Vila-seca, tot tenint en compte el temps addicional dels cicles semafòrics.

Sumant a aquest temps una rotació mínima de tres minuts i mig, el tramvia farà el cercle complet del seu recorregut en 75 minuts. Els cinc tramvies que faran aquest recorregut pararan en cada un dels punts amb una freqüencia de 15 minuts.

Pel que fa a la velocitat, el mitjà circularà normalment a 50 kilòmetres per hora, tot i que podrà augmentar fins als 70 en els trams que disposin de plataforma segregada i sense encreuaments. Aquests seran els compresos entre les parades de Torre de Cambrils, Vilafortuny i Barenys.

Per contra, la velocitat es veurà reduïda a 15 kilòmetres per hora als trams urbans on comparteixi plataforma amb altres vies, etre les parades de Barenys i Salou. Quant al temps en parada, el projecte estima que hauria de ser d’uns 25 segons, temps que es contempla per efectuar la baixada i pujada d’uns 10 passatgers a cada una de les estacions. Aquest és un càlcul teòric que es podria adaptar a la realitat un cop el servei estigui en marxa.

Tenint en compte tots aquests paràmetres, el temps de viatge entre cada una de les parades és el detallat al gràfic que encapçala aquesta peça. Els trajectes seran variants entre un mínim d’un minut, com el de Salou-Nou Salou, i un màxim de tres minuts i mig, com el de Barenys-Salou.

Amb tot, la mitjana de temps entre parades és d’uns dos minuts amb vint segons. Entre municipis, el desplaçament entre Cambrils Centre i Salou serà d’una durada d’11 minuts, mentre que el recorregut entre Vila-seca i Salou serà de gairebé dotze minuts.