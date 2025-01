El transport gratuït de Rodalies, en perill pel 'no' de PP i Junts a prorrogar els ajuts

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les bonificacions al transport públic decauran aquest dijous després que el Congrés ha rebutjat amb el vot en contra de PP i Junts la convalidació del decret que les prorrogava. Els usuaris de Rodalies, autobusos i Avant hauran de pagar «l'import complet del bitllet» perquè les ajudes ja no tenen cobertura jurídica.

Així ho ha apuntat el ministre de Transports, Óscar Puente, que ha aplaudit irònicament el «gest patriòtic» del PP en aquesta votació. «El PP ha deixat els pensionistes i els usuaris del transport públic a la seva sort literalment amb l'objectiu de danyar el govern», ha afirmat.

Puente ha afirmat que el 'no' de Junts també és «injustificable», entre altres «perquè les pensions també les reben els ciutadans de Catalunya». «És una absoluta irresponsabilitat, perquè hi ha molts decrets on es pot discrepar, però danyar milions d'espanyols i catalans per perjudicar el govern és absolutament incomprensible», ha sentenciat.

«M'agradaria que algú m'expliqui quines raons hi havia en aquest decret per no aprovar-lo», ha lamentat el ministre. En tot cas, Puente no ha descartat la possibilitat que aquest dijous el govern espanyol aprovi un nou decret per tornar a activar l'actualització de les pensions i les ajudes al transport públic.