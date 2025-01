Protecció Civil va activar 69 vegades els plans d'emergència en fase d'alerta i una en emergència

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil va activar l'any passat un total de 69 vegades diversos plans d'emergències en fase d'alerta i una vegada en fase d'emergència. A més, va emetre 463 prealertes. El 2023 van ser 71 alertes i 421 prealertes.

Els plans més activats van ser per riscos naturals com l'Inuncat (19 alertes), seguit del Ventcat (11), l'Infocat (7) i el Procicat onatge (7). Quant als plans tecnològics, el Plaseqcat (7) i el Transcat (5) van ser els més habituals. El Plaseqcat va ser l'únic que es va activar en fase d'emergència l'any passat.

Pel que fa a les prealertes, destaquen les del Procicat ferrocarril, amb 237, seguides de les de l'Aerocat (73), l'Inuncat (22), el Transcat (20), Plaseqcat (14) i Procicat onatge (14).

Protecció Civil va comptabilitzar l'any passat 1.049 incidents, és a dir, situacions en què es fa un seguiment però que no reuneixen les condicions per emetre una prealerta. Van ser principalment per transport de mercaderies perilloses (Transcat, 627) i per risc químics en instal·lacions de Tarragona (Plaseqta, 358).

En comparació amb els darrers anys, les activacions dels plans d’emergències van arribar l'any passat a la segona xifra més alta, només dos cops menys que les 71 activacions en fase d’alerta del 2023. Als darrers anys les xifres van ser: 69 al 2024; 71 al 2023; 52 al 2022; 39 al 2021; 53 al 2020; 43 al 2019; 50 al 2018; i 40 al 2017.

El mes de juliol va ser quan més activacions en alerta hi va haver (11), sobretot de l'Inuncat, l'Infocat i el Transcat. Al febrer hi va haver vuit activacions (Ventcat principalment), les mateixes que a l'agost (Inuncat i Infocat).

Una quinzena de simulacres

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) va organitzar l'any passat 15 simulacres relacionats amb alguns dels plans especials, com en el cas del Plaseqcat i el Paseqta (risc químic), el Camcat (contaminació d'aigües marines), el Radcat (emergències radiològiques) o l'Aerocat (emergències aeronàutiques).

D'altra banda, es van fer tres proves de sirenes per risc químic per cobrir tot el territori. Les proves van incloure una enquesta en línia per a la ciutadania per valorar l’èxit de les proves. Les 1.937 enquestes rebudes dins l’àrea de la prova van recollir informació sobre la recepció de les alertes i els nivells de percepció del so de les sirenes, que van ser valorats positivament.

Per la seva part, l’operativa territorial de Protecció Civil es va activar el 2024 en 11 emergències, entre elles els incendis forestals a Tortosa al maig, a Montblanc al juny, a Ciutadilla al juliol, a Vilanova de Meià a l’agost, i a Porrera al setembre; per l’esfondrament d’un edifici a Badalona al febrer; o els accidents d'un autobús a Tordera al juliol i d'un autocar a Porte-Puymorens (França) al desembre.

Pel que fa a les accions dirigides a l’organització i el seguiment dels serveis de les Associacions de Voluntariat en Protecció Civil (AVPC) s’ha millorat la comunicació amb el CECAT que l’any passat va rebre 2.571 comunicacions de serveis de AVPC, una xifra que suposa un increment respecte anys anteriors: 1.944 (2023), 1.258 (2022) i 690 (2021).