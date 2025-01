L'ACA atorga 38 ajuts a Tarragona per al transport d'aigua en camions cisterna i obres d'emergència

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt la línia d'ajuts destinada al cofinançament de transport d'aigua en camions cisterna i l'execució d'obres d'emergència, amb una aportació de 2,1 milions d'euros. En total, s'han atorgat 98 ajuts, 38 de les quals a les comarques de Tarragona, 32 a les de Barcelona, 19 a les de Lleida i 9 a les de Girona.

Per tipus, 65 serviran per cobrir els costos del transport d'aigua en camions cisterna, 17 per a obres d'emergència i 16 per a finançar ambdues actuacions. Els ajuts oscil·len entre el 30% i el 95% del cost total elegible, en funció de la població censada, amb un límit de 100.000 euros per sol·licitud i es cobreixen les despeses dutes a terme entre l'1 de gener de 2023 i 31 d'agost de 2024.