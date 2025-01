Joan Gené: «Amb aquestes sequeres, l’única solució per a la supervivència de les vinyes és el reg de suport»

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Quines funcions desenvolupa l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)?

«Som els hereus de les estacions enològiques del vi, situades a Vilafranca del Penedès i a Reus. Aquestes van ser creades per a donar solucions tècniques a les problemàtiques de la vinya, així com en el procés per a transformar el raïm en vi. Tenim uns equips que es dediquen als efectes de la sequera i la gestió de l’aigua. Uns altres treballen les vinificacions de noves varietats, així com el desenvolupament de nous processos i tècniques analítiques. També tenim un departament de comunicació i promoció per a millorar la notorietat del vi, i som una autoritat competent en el control de les denominacions d’origen (DO)».

Actualment, estan impulsant diversos projectes...

«Tenim una cinquantena de projectes. Des de la recuperació de llevats i varietats autòctones, fins a projectes per a fer front a la sequera. Hi ha projectes enfocats en les desalcoholitzacions, els nous sistemes d’elaboració, l’aplicació del blockchain a la producció, la digitalització... A més, existeix tota una línia per al tema del vi ecològic. També treballem en la modernització del sector, amb l’aplicació de noves tecnologies.».

Com valora la verema de l’últim any?

«S’ha produït una reducció en la collita que podria rondar entre el 20 i el 60% en funció de la finca».

De quina forma ha d’afrontar el sector aquesta baixada de producció?

«El canvi climàtic, amb aquestes sequeres que afecten tant el litoral i les zones de Tarragona, ha vingut per quedar-se. Per tant, cal adaptar-se a la nova situació. L’única solució que hi ha és el reg. Ja hem començat a parlar amb la DOQ Priorat i la DO Montsat del reg de suport per a mantenir la supervivència dels ceps. Això sí, serviria per a assegurar la producció, però no per a fer grans produccions».

Això suposaria una inversió molt elevada per als productors.

«Sí. Un projecte d’aquestes característiques no és una cosa d’avui per a demà, sinó que s’ha d’afrontar amb mirada llarga. Però des del Departament d’Agricultura s’estan redactant projectes per posar en marxa aquests sistemes de reg, per exemple, al Priorat».

Quina és la previsió per a la verema d’aquest 2025?

«Hem tingut pluges a la tardor i, per tant, anem bé. Però si deixés de ploure d’aquí a la verema, es complicaria la situació. No sé què passarà a la primavera i a l’estiu, però sí que és veritat que sortim amb les terres i els ceps recuperats després del que hem viscut els últims anys. Si enguany plou normal, crec que tindrem una bona collita».

En els darrers anys, també han baixat els consumidors...

«És un repte que tenim, però tampoc és un problema general. Amb els vins blancs i escumosos, la baixada de consumidors és molt menor. Fins i tot, puja en algun segment. En canvi, amb el vi negre, hi ha alguna zona que té estocs».

Sobretot cal recuperar clients entre els més joves.

«Sí. Hi ha tota una línia de vins naturals que agrada a una part del jovent. En general, busquen vins de menys graduació, frescos... Estan canviant les tendències de consum. També és veritat que els vins del Priorat estan igual de valorats o més que abans. És un tema de comunicació i també gastronòmic. Cal ensenyar a beure vi, amb moderació, que forma part de la nostra cultura».

Les DO tarragonines es troben bé de salut?

«Si fem una mirada enrere de 10 anys, hem millorat moltíssim els vins de la nostra zona. Tenim una relació qualitat-preu molt bona i fem vins molt diversos, que estan a disposició de la gent. Què passa? Que han de competir amb DO espanyoles que gasten milios d’euros en promoció i publicitat. M’agradaria que la majoria dels vins que es consumeixen als restaurants de Tarragona fossin catalans i de les DO d’aquí».

Com es combat això?

«Pots apel·lar als sentiments, a aquesta arrel que tenen els vins catalans, de quilòmetre zero».

L’enoturisme ha evolucionat molt els últims anys.

«Fa 10 o 15 anys no hi havia pràcticament res i, ara, s’està desenvolupant un gran hub enoturístic. Hi ha una Escola d’Enoturisme a Vilafranca, per a formar gent que s’hi vulgui. El Departament d’Empresa s’hi està bolcant. L’enoturisme és un factor d’èxit que permet desplaçar el turisme de Barcelona cap al territori. Jo crec que té anirà a més, té molt de marge de creixement».

Quin és el paper de la Facultat d’Enologia de la URV en el sector?

«Tots els projectes que impulsem sempre es fan amb recerca adaptada i col·laborativa. Treballem amb la URV en molts projectes. Estem valorant crear una beca de l’INCAVI perquè un alumne faci un doctorat a la URV que ens interessi a les dues parts».