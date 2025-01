El programa Incorpora de la Fundació 'la Caixa' facilita 1.100 insercions laborals a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa Incorpora de la Fundació 'la Caixa' ha promogut 1.075 contractacions a Tarragona de persones en situació de vulnerabilitat el 2024, reafirmant la seva eficiència en l'àmbit de la integració laboral. Aquest resultat s'ha assolit gràcies al compromís de 467 empreses tarragonines que han apostat per la responsabilitat social.

Tot i que estem en un moment de recuperació econòmica i l'ocupació assoleix nivells rècord, l'accés al mercat laboral és desigual. Determinats col·lectius es troben amb més dificultats per accedir a l'ocupació i desenvolupar una activitat productiva per factors socioeconòmics, de salut, procedència, discapacitat, diversitat cultural, edat, per falta de formació/acreditació, entre d'altres.

Per trencar aquestes barreres visibles i invisibles que dificulten l'accés a l'ocupació d'aquestes persones en situació o risc d'exclusió social, la Fundació 'la Caixa' impulsa, des del 2006, el Programa Incorpora amb l'objectiu de millorar la seva integració sociolaboral.

En tots els processos d'inserció que impulsa Incorpora resulta essencial el treball en xarxa de les 13 entitats socials de Tarragona que, a través dels seus 24 tècnics d'orientació i prospecció laboral, dissenyen uns itineraris personalitzats que valoren el potencial de cada persona, impulsen la seva autonomia i promouen la seva participació activa per millorar la seva ocupabilitat.

El programa Incorpora enforteix els vincles entre el sector social i el teixit empresarial, destacant en aquest procés la importància de la sensibilització empresarial per impulsar entorns laborals més diversos i inclusius.

Les empreses que participen en el programa no només generen oportunitats laborals per a col·lectius en situació de vulnerabilitat, sinó que també es posicionen com a agents de canvi social, promovent la diversitat i la inclusió sociolaboral i contribuint així a la sostenibilitat social empresarial.