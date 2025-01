El Govern preveu posar el TramCamp en funcionament el primer trimestre de l’any 2028

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El tramvia que unirà els municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca es posarà en funcionament el primer trimestre del 2028. Aquesta és la previsió del Govern de la Generalitat per a la primera fase del TramCamp que preveu licitar les seves obres durant aquest any 2025 amb un import total de 244,9 milions d’euros.

La major part del cost de les obres s’ho endú l’obra civil, amb un total de 179,8 milions d’euros. A aquest import, s’ha de sumar el preu dels set tramvies que hi operaran, amb 38,5 milions d’euros i les obres d’urbanització i eix cívic, amb 26,6 milions d’euros. En total el tramvia tindrà un recorregut de 14 quilòmetres, amb 14 estacions, 3 intercanviadors, 7 vehicles i el seu centre operatiu i les cotxeres estaran ubicades a Vila-seca.

Trajecte i parades de la primera fase del TramCamp.

Els tramvies tindran una longitud màxima de 40 metres i una capacitat de 210 persones i estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Comptaran amb una cinquantena de seients, zones multifuncionals per a bicicletes o cotxets i zones lliures de pas i obstacles.

El projecte en conjunt tindrà un total de 47 estacions, 10 de les quals seran intercanviadors. «La Catalunya que vol liderar econòmicament Espanya i ser referent a Europa necessita que el motor econòmic del Camp de Tarragona funcioni a ple rendiment, amb tots els seus actius, i per fer-ho s’ha de dotar amb la millor connectivitat», va argumentar el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durant l’acte de presentació del TramCamp ahir a Cambrils. «Necessitem un projecte de mobilitat que ens integri a tots i aquest és el TramCamp», va reivindicar el director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, David Prat. A més, està previst que quan estigui plenament operatiu, incloent-hi la segona fase, tindrà un total de 9,5 milions d’usuaris anuals.

Per un altre costat, Prat va comentar que sent un projecte d’una envergadura tan gran no és possible fer-ho tot de cop i, per aquest motiu, s’ha dividit en dues fases. Aquesta primera part del TramCamp començarà a Cambrils Nord i finalitzarà a Vila-seca. «Abans per l’antiga estació hi passava un ferrocarril amb molt poc servei, de mercaderies i poc amable. Ara, on abans hi havia un tren pesat, hi haurà un tramvia que unirà Cambrils Nord, centre de Cambrils, Vilafortuny, Salou, Vila-seca i, finalment, l’estació de Vila-seca», va afirmar.

A la vegada, aquest projecte engloba diverses licitacions que es preveuen dur a terme durant l’any 2025. En primer lloc, la setmana vinent es preveu licitar les obres de treballs previs i infraestructures entre Cambrils Centre i Vila-seca, l’adquisició dels set tramvies i la subscripció als convenis de finançament d’urbanització amb els ajuntaments implicats. A l’estiu, es licitaran les obres que van des de Cambrils Centre fins a Vila-seca i del centre operatiu a Vila-seca. Finalment, al mes de desembre es licitaran les obres que uniran Cambrils Nord amb Cambrils Centre. «Aquest és l’any en què materialitzarem les obres i que començarà a caminar perquè, si tot va bé, es posi en funcionament l’any 2028», va expressar el director general.

«Aquest és un dia gran pel Camp de Tarragona i, també, per Catalunya. En el passat hi havia una via amb poc servei que separava els municipis i avui comencem el camí per fer una nova via cap al futur», va assegurar el president de la Generalitat. A més, Illa va reconèixer la «feina ben feta» en els darrers anys per materialitzar el projecte del tramvia, fent menció de l’anterior govern encapçalat per Pere Aragonès. «El TramCamp és un projecte vital per la prosperitat del Camp de Tarragona i per Catalunya. El Camp de Tarragona és la segona àrea metropolitana de Catalunya i volem que esdevingui una de les més importants del Mediterrani. No ens ha de faltar ambició», va defensar.

Els municipis

Per una altra banda, els Ajuntaments implicats han intervingut a l’hora de redactar el projecte, un fet que el president qualifica de positiu per tal de garantir que els municipis es facin seu el tramvia. «Cambrils té una singularitat, ja que esdevé el punt d’unió entre el tramvia i la via verda que s’estendrà cap al sud connectant amb els municipis de l’Hospitalet de l’Infant i Mont-roig del Camp», va subratllar l’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa. A més, Clúa també va remarcar que aquest projecte cohesiona el territori: «Aquest projecte és una prioritat pel nostre mandat. Transformarà la fisonomia del municipi, fomentarà una mobilitat més sostenible i ens ajudarà a vertebrar Cambrils i el conjunt del territori».

Per la seva banda, l’alcalde de Salou, Pere Granados, va recordar que «Salou ha defensat sempre que no val qualsevol tramvia. Nosaltres defensem el benestar de les persones i la seva qualitat de vida. Després de la bretxa que hem tingut durant més d’un segle causada pel tren, no volíem un tramvia que continués amb aquesta divisió del nostre municipi». A més, Granados també va destacar que el tramvia ha de ser «integrat» i «inclusiu» per afavorir a les persones amb mobilitat reduïda i agraeix que les reclamacions presentades per l’Ajuntament de Salou s’hagin recollit en el projecte.

La segona fase del TramCamp quedarà definida l’any 2026

Mentre s'inicien les obres de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona, el Departament de Territori treballa en l'anàlisi de la segona fase. Aquesta segona part haurà d'unir a la xarxa de tramvia els municipis de Reus, Tarragona i La Canonja i també infraestructures rellevants com l'Aeroport de Reus. D'aquesta manera, hi hauria un total de 47 estacions, de les quals 10 seran intercanviadors. «Aquest any 2025 hem d'aconseguir la tramitació ambiental per aprovar definitivament la segona fase», afirma el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, David Prat. En cas que tot procedeixi com s'espera, la previsió és que la segona fase del projecte quedi definida de cara l'any 2026.