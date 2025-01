Ferrocarrils licita la construcció de set tramvies elèctrics per al TramCamp

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha tret a licitació aquest dilluns la construcció, subministrament i manteniment durant quinze anys de set tramvies elèctrics per al tramvia del Camp de Tarragona. En concret, donaran servei al tram entre Cambrils i Vila-seca.

Els vehicles tindran una longitud màxima de 40 metres, una capacitat mínima de 210 persones i estaran adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, disposaran d'un sistema d'emmagatzematge d'energia embarcada que els permetrà circular en els trams sense catenària. La licitació és per un import de 60,5 milions d'euros.

Els tramvies també comptaran amb un mínim de 50 seients, zones multifuncionals per a bicicletes o cotxets i espais amplis i zones lliures de pas i d'obstacles. El termini màxim d'entrega dels vehicles serà de 33 mesos un cop formalitzat el contracte.

Paral·lelament, FGC va adjudicar al novembre la redacció del projecte constructiu del centre operatiu que s'instal·larà a Vila-seca. El document, amb un termini de redacció de 22 setmanes, definirà, a partir del projecte bàsic, com han de ser la infraestructura, l'edificació, la superestructura de via, la catenària i les instal·lacions del nou centre, que acollirà el taller, les cotxeres i el centre de control així com totes les actuacions complementàries necessàries perquè es puguin dur a terme les activitats de manteniment del tramvia.