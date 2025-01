Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El moviment Terra i Pau posa la primera pedra d'una xarxa de cooperació ambiental a la demarcació de Tarragona. Una vintena d'entitats i particulars ja s'han adherit a la iniciativa, que pretén crear una «gran aliança» per compartir esforços davant els reptes mediambientals.

Aquest dissabte s'ha fet un primer contacte a Roquetes amb dues dinàmiques per posar en comú les problemàtiques actuals. Es tracta d'un treball previ a les deliberacions que es faran al Fòrum pel Foment de la Pau, una feina que es traslladarà a la futura llei de foment de la pau.

«Si podem estar més coordinats, organitzats i amb un treball previ fet, l'aportació que farem a la nova llei serà més qualitativa», ha afirmat un dels impulsors del moviment, Joan Reverté.

La biblioteca de Roquetes ha estat el punt escollit aquest dissabte per donar a conèixer per primer cop el moviment Terra i Pau. L'objectiu del moviment és teixir sinergies i crear una xarxa de cooperació entre particulars i entitats per afrontar els reptes vinculats al medi ambient, tant a les Terres de l'Ebre com al Camp de Tarragona. Segons el president de la fundació Provocant la Pau, Joan Reverté, Terra i Pau busca alternatives per resoldre les problemàtiques ambientals.

En la primera jornada de presentació de la iniciativa s'han celebrat dues dinàmiques per identificar els reptes ambientals, les alternatives i les mancances actuals, i alhora, posar en comú les propostes de millora.

En aquesta ocasió, s'han posat damunt la taula qüestions com la contaminació, l'energia, la mobilitat sostenible, la gestió de l'aigua o l'ampliació d'ús industrial a les comarques ebrenques. Amb tot, el moviment pretén crear una «gran aliança» no només entre entitats vinculades a la lluita mediambiental, sinó també entre persones individuals.

Tot plegat, amb la mirada posada en la futura llei de foment de la pau, amb la qual Terra i Pau vol tenir un paper destacat mitjançant la participació del Fòrum de Foment de la Pau. S'espera que una de les deliberacions d'aquest fòrum es dugui a terme a les Terres de l'Ebre a partir del mes de març d'enguany.

«És molt important que puguem participar els actors, plataformes i grups involucrats -en la defensa ambiental- per fer una aportació en la nova llei de foment de la pau i que ens ajudi a la prevenció de conflictes ambientals i en la manera de resoldre'ls», ha asseverat.

La pròxima parada del moviment Terra i Pau serà la setmana vinent, a Reus, on es fa una crida al teixit associatiu del Camp de Tarragona per unir esforços en la defensa del medi ambient.