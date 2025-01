Desarticulada xarxa transnacional que va assaltar una vintena habitatges de luxe a Espanya

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil, en una operació coordinada per l'Europol i amb la col·laboració de les policies de França, Albània i Itàlia, ha desarticulat una xarxa transnacional a la que se la considera responsable de l'assalt a més d'una vintena d'habitatges de luxe a Espanya, amb un botí de més de 300.000 euros.

En un comunicat, la Guàrdia Civil ha detallat aquest divendres que el líder de la xarxa i el seu segon van ser detinguts a París l'agost passat, enxampats quan intentaven robar en aquesta capital, aprofitant els Jocs Olímpics, i quatre membres més han estat detinguts a Espanya l'octubre passat.

Les investigacions van començar durant els nadals del 2023 després de trobar un vehicle d'alta gamma a Villamartín de la Abadía, a Lleó, sostret a Itàlia i en el qual van aparèixer eines i útils propis per cometre delictes contra el patrimoni i diverses plaques de matrícules nacionals i estrangeres.

Amb això, van poder constatar l'existència d'una cèl·lula operativa de ciutadans naturals d'Albània, integrants d'una suposada organització més extensa itinerant per diversos països europeus.

Per accedir als habitatges utilitzaven l'escala i inutilitzaven les alarmes, o fracturaven portes o finestres; i utilitzaven documentació falsa, amb un alt grau d'especialització i seguretat per a la pròpia cèl·lula, com l'ús de circuits tancats de comunicació entre els seus membres, matrícules falsificades i reunions prèvies a localitats amb diverses vies d'escapament.

La xarxa tenia períodes d'alta activitat, amb fins a 16 robatoris en 30 dies, i amb un botí que supera els 300.000 euros, ja que als habitatges sostreien diners en metàl·lic i joies d'alt valor que convertien també en diners i traslladaven cap a l'est d'Europa mitjançant un altre esglaó de l'organització.

Desplaçaven aquest botí amb línies comercials i privades de transport, de difícil fiscalització i fàcil anonimat, fins a Albània.

A finals de juliol del 2024, el líder i el lloctinent d'aquesta cèl·lula es van desplaçar a París amb la intenció de protagonitzar una nova onada de robatoris aprofitant així l'afluència de públic amb motiu de la celebració dels Jocs Olímpics.

No obstant això, l'operatiu de vigilància establert per França va frustrar els seus plans i es va detenir in fraganti a l'agost els principals investigats, que van ingressar a la presó.

Posteriorment, a mitjans d'octubre es va detenir uns altres quatre integrants de la xarxa delictiva a Espanya per delicte continuat de robatori amb força a les coses a l'interior de l'habitatge, falsedat documental i pertinença a organització criminal.

I es van realitzar cinc registres domiciliaris a Barcelona, Tarragona i Toledo en els quals es van trobar múltiples evidències de la seva activitat delictiva, així com diversos efectes sostrets que ja han estat retornats als seus legítims propietaris per la Guàrdia Civil.

S'han emès ordres europees de detenció i entrega adreçades a França, amb l'objectiu de fer comparèixer al nostre país els dos integrants de l'organització detinguts in fraganti a París.

S'han aclarit altres delictes ja que feien ús de vehicles sostrets i de documents oficials falsificats, amb la qual cosa s'ha acreditat la sostracció de dos vehicles a Itàlia i Espanya, així com l'ús habitual de plaques de matrícula duplicades.

Les mateixes fonts han incidit en el ràpid avanç i èxit d'aquesta operació per la cooperació policial internacional.

L'equip investigador, dirigit pel Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Ponferrada (Lleó) i coordinat policialment a través d'Europol, va mantenir un intercanvi fluid d'informació amb d'altres territoris que van brindar intel·ligència d'alt valor, en especial amb França, Albània i Itàlia, clau per al desmantellament d'aquesta organització criminal.

La investigació ha estat realitzada per l'Equip contra el Crim Organitzat de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil amb seu a Galícia, de forma conjunta amb l'Equip Territorial de Policia Judicial de Ponferrada (Lleó), comptant amb la coordinació de la Unitat Tècnica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil.