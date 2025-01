PortAventura World estrenarà espectacles i nou marxandatge per a celebrar els seus 30 anys

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest 2025 PortAventura compleix 30 anys de la seva inauguració, una fita que han volgut celebrar en compensació del 25è aniversari, el qual «no va poder tenir el pes que mereixia per culpa de la covid-19», tal com ha detallat el director general del parc, Fernando Aldecoa.

Els 30 anys d’història al parc es festejaran amb una mirada als seus orígens i amb especial atenció als «treballadors, socis, proveïdors i visitants que ho han fet possible», tal com apunta Aldecoa. En aquest temps, el ressort ha rebut a més de 100 milions de visitants.

Algunes de les novetats que es podran veure durant la temporada al parc és una decoració temàtica, una desfilada final completament renovada, i un nou espectacle de gran format. Tots aquests elements tindran com a fil conductor els 30 anys d’història del parc i, sobretot, els seus orígens, així com la representació de les cinc àrees temàtiques que conformen el parc.

Aquests elements estaran també presents en les noves línies de marxandatge que posarà a disposició el ressort, les quals recuperaran l’antiga imatge del ‘solete’. A més, el parc també llençarà una oferta de restauració completament renovada i que recupera els «plats emblemàtics».

A l’estiu, durant la temporada alta, es posarà un marxa un nou final per l’espectacle Fiestaventura que acomiada els visitants. En aquest es podrà veure més de 300 drons que formaran imatges icòniques de la marca amb una duració d’entre 8 i 10 minuts.

Pel que fa al nou espectacle central, amb el nom Un Viaje Fascinante, recrearà una història amb els cinc mons temàtics com a protagonistes i un amb un «efecte sorprenent», tal com apunta Aldecoa.

El director general no ha volgut donar detalls sobre la possibilitat de noves atraccions al parc temàtic i tot apunta que durant aquest any no les veurem. Això sí, una de les atraccions emblema, el Dragon Khan, recuperarà el seu color original durant les tasques de manteniment.

PortAventura obrirà les portes aquest 1 de març, iniciant una temporada de 300 dies en què volen «continuar posicionant-se com una de les principals destinacions turístiques d’Europa». La celebració oficial dels 30 anys arribarà el dia 1 de maig, a més aquest 2025 també es commemoraran 25 anys de la temporada de Halloween i els 30 del Nadal.