Arriba una nova DANA que deixarà pluges intenses al litoral mediterrani

La proximitat d'una DANA que afectarà l'extrem oriental del país, deixarà pluges intenses al litoral mediterrani entre aquest dijous i demà, divendres, fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, especialment a la Comunitat Valenciana, que ha activat l'avís groc per risc per a certes activitats.

A més de pluges en aquesta comunitat, la DANA deixarà vents marítims carregats d'humitat en superfície, que provocaran inestabilitat i mala mar les properes 48 hores, així mateix a Catalunya, regió de Múrcia i Balears, on s'han activat avisos grocs per vents de fins a 60km/h i onades de 3 i 4 metres.

Segons les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), aquest dijous es preveuen ruixats localment forts en punts de la façana oriental peninsular i Balears, sense descartar «acumulats significatius al sud de València i al nord d'Alacant».

Les pluges intenses al llarg de tot el litoral de la Comunitat Valenciana aniran acompanyades de tempestes i possiblement de calamarsa petita.

A això s'afegeixen avisos també grocs a la regió llevantina per nevades de fins a 10 centímetres d'espessor en 24 hores en cotes per sobre de 900-1.000 metres a l'interior nord de Castelló i de fins a 5 centímetres a l'interior sud.

També hi haurà nevades a Catalunya, al prepirineu de Barcelona i Pirineus de Girona, amb espessors de fins a 5 centímetres per sobre de 900-1.000 metres, i així mateix temporal marítim al litoral de Barcelona i litoral sud de Girona i zona de l'Empordà, així com a la costa de Tarragona.

La inestabilitat de les properes hores en l'arc mediterrani s'empitjorarà divendres, que deixarà també temporal marítim a Balears i la regió de Múrcia, segons les previsions.

Es registraran pluges intenses un dia més, fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, a la Comunitat Valenciana, que mantindrà l'alerta groga al llarg de tota la jornada.

També continuarà el temporal marítim en àmplies zones de la costa de la Comunitat Valenciana, i persistiran els ruixats i tempestes amb calamarsa petita, a més de nevades a l'interior de la província de Castelló.

Per al cap de setmana, la previsió és que la DANA que afecta el Mediterrani s'allunyi i deixi temps més estable.

Les pluges llavors es restringirien a Balears i punts aïllats de la costa mediterrània peninsular, mentre que a la resta del país el cel estarà buidat encara que amb gelades més intenses i extenses que en dies previs.

A partir de diumenge, segons el portaveu de l'Aemet, Rubén del Campo, es pot veure «un canvi de patró meteorològic»: el debilitament de l'anticicló actual donaria via lliure a l'arribada de borrasques atlàntiques.

Des del dilluns aquestes borrasques s'estendrien per l'oest i centre peninsular, amb temperatures a l'alça i sense gelades a la major part del país.

D'altra banda, d'acord a les dades, el 2024 la quantitat d'aigua en l'atmosfera va arribar a un rècord, en situar-se un 4,9 % per sobre de la mitjana del període 1991-2020: aquesta tendència augmenta el potencial d'esdeveniments de pluges extremes, segons el servei europeu Copernicus de monitoratge del clima.

De fet, en el cas de la Comunitat Valenciana, l'any passat es va produir un rècord del total d'aigua a la columna atmosfèrica, amb un 12,5 % més que la mitjana del període 1991-2020.