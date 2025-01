25 anys de senderisme i ecologisme

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Ara fa vint-i-cinc anys que el Grup d’Amics de Toni Achón-Ecologistes de Tarragona (GATA) començava a fer les primeres activitats. L’entitat s’havia constituït poc temps abans, per iniciativa de Jaume Santos i Lluís i Quico Gurrera, en homenatge i record a Toni Achón, un activista vinculat al GEPEC amb un fort compromís social, que va morir en un accident. Impregnats del seu llegat, els impulsors del GATA van pensar a fundar una entitat sense ànim de lucre enfocada en dos àmbits: l’organització d’activitats i sortides vinculades al senderisme i la natura, i les accions de protecció i conservació del patrimoni natural.

En el primer àmbit d’actuació, el GATA organitza prop de cinquanta sortides anuals, repartides en els caps de setmana, i que abasten des del Camp de Tarragona fins a les Terres de l’Ebre. Aquestes sortides, expliquen Lluís Gurrera i Lluís Marçal, president i vocal de l’entitat, són autogestionades, i busquen anar més enllà de les simples rutes que enllacen dos punts. En el recorregut, els socis de l’entitat també descobreixen o revisiten patrimoni històric o cultural. En el vessant ecologista, el GATA impulsa accions i participa en iniciatives relacionades amb la conservació i el manteniment del medi natural, treballant, sempre que els és possible, en xarxa amb altres entitats, com ara GEPEC, La Sínia, Good Karma Projects o l’Associació Molí del Fort. L’entitat ha estat present en mobilitzacions com la que va clamar per la no construcció del passeig de la platja Llarga, l’eliminació del mamotreto del Miracle o la defensa del promontori de la Savinosa contra el projecte de construcció d’un passeig de sis metres d’amplada. També ha col·laborat en la reintroducció d’àlbers a la desembocadura del Gaià o en la neteja i recuperació dels espais naturals que han estat ocupats per camps de marihuana a les Muntanyes de Prades.

Lluís Marçal i Lluís Gurrera, vocal i president del GATA.Cristina Serret

Per celebrar els seus 25 anys, l’entitat ha organitzat un acte commemoratiu obert a tota la ciutadania, que es farà el divendres 17 de gener, a les 19 h, a la sala d’actes del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, al Carrer Enric d’Ossó, 1. Es tracta de la conferència i debat Salut i Natura, en la qual participaran Sílvia Gili Olmeda, biòloga llicenciada en Filosofia; Ricard Fernández Molinet, geòleg, guia de muntanya i membre de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya; i el psicòleg clínic Alonso Jaume Descarrega.