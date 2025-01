Els ajuts d'alt impacte dels Fons Nuclears de 2024 s'amplien en 3,8 MEUR i arriben a 22 projectes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Empresa i Treball ha ampliat en 3,8 milions d'euros els ajuts d'alt impacte dels Fons de Transició Nuclears de 2024, que ha distribuït ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat. Aquests recursos han beneficiat 22 projectes de les àrees nuclears, i han generat una inversió privada de 13,6 milions d'euros i la creació de 39 llocs de treball. Els ajuts d'ACCIÓ dels Fons de l'any passat han arribat a 25,5 milions d'euros per 76 projectes que creen 251 llocs de treball.

D'altra banda, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, ha assegurat que entre divendres i dimarts vinent es pagarà la segona bestreta dels Fons Nuclears de 2023 i que els ajuntaments tindran més temps, fins al juny de 2026, per executar les actuacions.

El secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, ha detallat que el Govern va aprovar, a final de desembre, tots els projectes pendents dels municipis dels Fons Nuclears de 2023 i també una ampliació dels ajuts de la línia d'alt impacte que ACCIÓ té per a les empreses. 22 propostes més han rebut ja la primera bestreta d'aquests més de 3,8 milions d'euros per a projectes d'alt impacte dels Fons Nuclears de 2024. Per comarques, són 11 projectes beneficiaris a la Terra Alta, 4 al Baix Camp, 3 a les Garrigues, 2 a la Ribera d'Ebre, 1 al Baix Ebre i 1 al Segrià.

68 milions més per als ajuntaments

Baró també ha assegurat que entre divendres 17 de gener i dimarts 21 de gener es pagarà la segona bestreta dels Fons de Transició Nuclears de 2023 als ajuntaments de les àrees nuclears. De moment, cobraran 75 dels 96 consistoris de les zones Penta i i II d'Ascó i Vandellòs, que rebran 60.470.882,86 euros, una mica més de 2 milions d'euros per als municipis del Penta I i 452.000 euros per als municipis de Penta II. En la primera bestreta ja van rebre 174.000 euros cada consistori.

Quedaran pendents de pagament 7,4 milions d'euros a 21 municipis que han sofert «alguna reformulació» en els expedients dels projectes presentats que es va fer al mes d'octubre. El secretari i president de l'òrgan de govern dels Fons Nuclears ha assegurat que ha calgut fer «un ajust comptable» i que cobraran al febrer. En la reunió de l'organisme d'aquest dimecres a Tortosa, també s'ha acordat ampliar fins al juny de 2026 el termini per executar les actuacions dels ajuntaments finançades amb els recursos de l'impost nuclear de 2023.

Els Fons de 2023 també van repartir 13,25 milions d'euros en ajuts d'alt impacte i 4,1 milions d'euros es van atorgar al COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre) per a la promoció de la Reserva de la Biosfera i la instal·lació d'una cinquantena de carregadors d'alta capacitat per a vehicles elèctrics.

Més diners per a 2024

Baró ha apuntat que de la liquidació de la meitat de l'impost nuclear ja hi ha «compromesos» 49 milions d'euros, però preveient que la recaptació serà molt similar a 2023, el Govern podrà distribuir almenys 40 milions d'euros més. «L'òrgan de govern estem treballant per una estructura d'inversió que ha de passar d'una llista una mica infinita de projectes i microprojectes a paquets grossos per les empreses, ens locals i inversions en infraestructures que són les que ens canviaran el terreny de joc i realment provocaran una transformació», ha avançat el secretari d'Empresa.

L'organisme de gestió de Fons Nuclears ha aprovat també la Secretaria Tècnica que es desplegarà als set consells comarcals i la Xarxa impuls que ha de permetre «dissenyar» les línies d'ajut per als municipis del Penta I i II i les empreses que es preveu enllestir en el primer semestre. «Hi ha una molt bona sintonia actualment amb tots els membres de l'òrgan de govern. Hem agafat una velocitat que és molt bona», ha destacat Jaume Baró, que ha defensat que és el moment de clarificar a les empreses i la ciutadania com es destinaran els fons presents i futur perquè es pugui promoure una «transició» compartida de l'activitat econòmica a les àrees nuclears abans que tanquin el 2031.