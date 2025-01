Dinou sales de Tarragona participaran a la segona edició del Cap Butaca Buida el proper 22 de març

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Dinou espais escènics de les comarques de Tarragona ja han confirmat la seva participació a la segona edició de la campanya Cap Butaca Buida, la Diada del Teatre impulsada per ADETCA que espera batre un nou rècord històric d’espectadors en un sol dia. La butaca gegant, insígnia de la iniciativa, ha fet avui la primera parada de la seva gira per Catalunya, a la plaça Corsini de Tarragona, just davant del Mercat Central.

El proper 22 de març hi haurà funcions programades a espais escènics d'Altafulla, Amposta, Barberà de la Conca, Calafell, Cambrils, La Canonja, El Catllar, l'Espluga de Francolí, Falset, El Morell, Reus, Riudoms, Tortosa, Valls, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, El Vendrell, Vila-seca i a dues sales de la capital tarragonina.

El vicepresident d’ADETCA, Toni Albaladejo, ha declarat que «és un orgull veure com el sector teatral tan públic com privat s’uneix en aquesta Diada del Teatre programant i oferint bones experiències teatrals perquè el 22 de març sigui de nou un èxit de tots. Cal que omplim els teatres i que ens deixem omplir pel teatre». Albaladejo també ha fet una crida a tota la comunitat teatral tarragonina perquè s’inscrigui a la iniciativa si encara no ho ha fet i contribueixi a aconseguir «aquest repte de país i omplir el màxim de platees de Catalunya».

En la seva primera edició, Cap Butaca Buida va reunir, en un sol dissabte, 55.583 espectadors que van omplir les platees dels 145 espais escènics que s’hi van adherir, entre teatres públics, privats i ateneus d’arreu de Catalunya, superant el 92% d’ocupació mitjana. Aquesta xifra va suposar un rècord absolut d’ocupació a Catalunya.

En aquests moments, i a 2 mesos per a la celebració de la Diada del Teatre, Cap Butaca Buida compta amb 183 espais escènics adherits. Per demarcacions, Barcelona concentra el major nombre de sales confirmades amb 129; Girona en suma, de moment, 18 i Lleida, 13.