Quants dies durarà l’onada de fred intens que ha arribat a Tarragona?

Tarragona ha registrat durant la matinada d’aquest dimarts temperatures molt baixes en diferents punts de la demarcació. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha explicat a través de les seves xarxes socials que aquesta nit ha estat més freda que la de dilluns en zones baixes, amb inversió tèrmica i gelades gairebé generals, excepte en els sectors costaners.

Així, per exemple, s’ha arribat als 5,9 graus sota zero a Ulldecona (Montsià), la temperatura més baixa dels últims 14 anys. També s’han anotat aquesta matinada temperatures que no es veien des del 2012 en altres punts de Catalunya com, per exemple, Espolla (Alt Empordà), amb 6,7 graus sota zero, o a la localitat lleidatana de Raimat (Segrià), amb 8,7 graus negatius, segons dades de les estacions del Meteocat.

Tot i així, el Meteocat espera que sigui durant la matinada d’aquest dimecres quan els termòmetres puguin arribar als seus registres més baixos. Per aquesta raó, ha activat l’avís taronja -alt- per fred intens en el Baix Penedès, Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Ribera d’Ebre, Baix Ebre i Montsià i el groc -moderat- en el Priorat i la Terra Alta.

Així doncs, el Meteocat preveu que es puguin superar els quatre graus sota zero a la Ribera d’Ebre, els tres graus sota zero al Priorat i un grau sota zero a la Terra Alta i a la Conca de Barberà. D’altra banda, els termòmetres se situaran en els zero graus en ciutats com Tarragona, Reus, Valls, Tortosa o Amposta.

Aquesta onada de fred intens, malgrat que remetrà mínimament a partir de dijous, romandrà a Tarragona durant tota la setmana. Així doncs, les temperatures màximes se situaran entre els deu i els quinze graus mentre que les mínimes podrien baixar dels zero graus.