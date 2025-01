El preu dels autobusos interurbans de Tarragona pujarà un 3% aquest 2025

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM) ha aprovat un increment del 3% a les tarifes dels títols per a autobusos interurbans dins de la demarcació. Aquesta és la segona pujada anual d’aquesta mida que ha realitzat l’administració després de tres anys congelant les tarifes.

Les noves tarifes entraran en vigor a partir del pròxim dimecres 15 de gener, tot i això, els títols adquirits amb l’actual preu fins avui tindran validesa fins al 30 d’abril d’aquest any. El canvi aplicat implica que la T-10 per una zona costarà 20 cèntims més que el 2024. Si tenim com a referència els preus de 2022, el preu d’aquest títol es veurà encarit 35 cèntims.

L’abonament mensual, el T-Mes, pujarà 75 cèntims fins als 24,75 €. La T-50/30 passarà de costar 17,10 € a 17,60 €. Pel que fa al bitllet senzill, s’establirà un preu de 2,15 € per una zona, 3 € per dues zones i 4,05 € per tres zones. D’altra banda, fins al 30 de juny, es mantindrà la bonificació del 50% sobre les noves tarifes. Aquest descompte funciona gràcies a una aportació del 20% de la Generalitat de Catalunya i del 30% del Govern espanyol.

També es mantindran les bonificacions del 50% en tots els títols per als membres de famílies monoparentals o nombroses, la reducció de la T-MES per a persones en situació d’atur i la gratuïtat del títol T-16 pels menors de setze anys. L’ATM del Camp de Tarragona opera als municipis de Tarragona, Reus, Albinyana, la Bisbal del Penedès, Cambrils, Roda de Berà, Santa Oliva, el Vendrell i Vila-seca.

Targetes sense contacte

L’entrada del nou any comportarà també un augment de 30 cèntims de l’expedició de les targetes sense contacte recarregables, les quals arribaran a un preu de 4 euros. Aquestes targetes tenen una caducitat de vuit anys a comptar des de la seva primera activació. L’ATM també ha aprovat un seguit de regles respecte a l’ús d’aquestes targetes i la seva garantia.

D’aquesta manera s’estableix un període de tres anys a partir de la seva emissió en el que podran ser substituïdes si es produeix alguna avaria dels seus components electrònics no imputable a un ús indegut. En cas de fer-ne un ús indegut o de pèrdua o sostracció, els usuaris podran demanar fins a un màxim de dues reedicions de la targeta pagant el seu cost.