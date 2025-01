Gaudí, escollit el personatge més rellevant de la província de Tarragona

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Antoni Gaudí, l'emblemàtic arquitecte conegut per les seves obres mestres com la Sagrada Família i el Parc Güell, ha estat escollit com el personatge més rellevant de la província de Tarragona. Aquesta selecció es basa en un mapa elaborat a partir de les biografies de personatges històrics que compten amb més referències dins de la versió en espanyol de Wikipedia.

Segons l'estudi, Gaudí és el representant de Tarragona, destacant per sobre d'altres figures històriques, i evidenciant l'impacte i influència de l'arquitecte a la cultura i patrimoni de tot l'Estat. D'altra banda, altres figures rellevants han estat escollides per representar altres províncies, com Joan Manuel Serrat per Barcelona, Pere el Cerimoniós per Lleida, i Salvador Dalí per Girona.

Aquesta anàlisi de les biografies més referenciades a Wikipedia també ha revelat altres personalitats destacades a la resta de l’Estat, com Felip IV de Castella per Madrid, Trajano per Sevilla, Rafael Nadal per les Illes Balears, Alexandre VI per València o Miguel de Unamuno per Guipúscoa.

El mapa, que posa en relleu les figures més significatives de cada província, demostra la influència cultural i històrica d'aquests personatges a les diferents regions d'Espanya.