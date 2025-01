Tarragona tanca el 2024 amb 55.499 autònoms, un 0,6% més que l'any anterior

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya ha acabat el 2024 amb 568.179 autònoms, 7.314 més que l’any anterior, és a dir, un increment de l’1,3%. Així ho mostren dades de l’associació d’autònoms ATA publicades aquest diumenge.

Al conjunt de l’Estat, el col·lectiu ha crescut amb el mateix dinamisme que a Catalunya (+1,3%) i se situa amb 3.386.765 treballadors per compte propi. La meitat de l'increment d'autònoms a Espanya és andalús (+10.596) o madrileny (+10.931).

Catalunya se situa en quarta posició en increment, per darrere del País Valencià (+8.514). A l’altre extrem, hi ha Castella i Lleó (-0,9%). Per demarcacions, Barcelona lidera en xifres absolutes l’increment d’autònoms del 2024, amb una pujada de 5.911 treballadors (+1,5%). En total, hi ha 411.946 autònoms a les comarques barcelonines, un 72,5% del total de Catalunya.

Girona ha sigut el tercer territori de tot l’Estat amb un increment percentual més alt (2,4%) deixant el total d’autònoms en 63.917. A Tarragona l’evolució del total d’autònoms ha sigut lleugerament a l’alça amb 0,6% de treballadors més, fins als 55.499. De les demarcacions catalanes només Lleida ha notat un descens en el total del col·lectiu de l’1,2% fins als 36.817.

Per sectors, el col·lectiu nota descensos al comerç, a la indústria i a l’agricultura. A escala estatal, s’han perdut gairebé 9.000 autònoms del comerç (-1,2%), 2.370 a la indústria (-1,1%) i pràcticament 3.700 a l'agricultura (-1,4%).

D’altra banda, es detecta un increment d'un 4,4% de les activitats professionals, científiques o tècniques i les immobiliàries i del 9,2% al sector de la comunicació.

Segons el gènere, l'increment de RETA continua tenint veu de dona i el seu impuls emprenedor suma un 1,8% d'autònomes (+22.237 dones més) el 2024.