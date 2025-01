La grip provoca una situació «molt tensa» als centres sanitaris de la demarcació de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Salut informa que la situació assistencial dels centres sanitaris davant de l’augment de la grip en els darrers dies és “tensa” o “molt tensa” a les regions sanitàries del Penedès, les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona, les Metropolitanes Nord i Sud i a Barcelona Ciutat, mentre que les de Lleida, Girona, Catalunya Central i Alt Pirineu tenen “molta activitat” però “més marge d’actuació”, segons assenyala el departament, preguntat per l’ACN.

En una situació de nivell epidèmic moderat de grip, Salut recomana l'ús de la mascareta en espais comuns com sales d'espera o urgències hospitalàries però en deixa l'obligatorietat en mans dels centres. També recomana "activament" als grups de risc que es protegeixin fora de l'entorn familiar.El Departament de Salut assenyala que la situació del sistema sanitari és “heterogènia” i que hi ha zones de “tensió elevada” i “altres amb més marge d'actuació”.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha registrat 9.400 trucades relacionades amb la grip a través del telèfon 061, indiquen les mateixes fonts a l'ACN. La grip es troba en “marcat ascens” a Catalunya i ha superat el llindar moderat de transmissió en els darrers dies, segons les últimes dades disponibles del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC), actualitzades aquest dimarts.

Salut preveu que els contagis continuïn augmentant i que d’aquí a una o dues setmanes s’arribi al pic. Pel que fa a la recomanació de les mascaretes, fonts de Salut assenyalen a l’ACN que els centres sanitaris “poden obligar els usuaris a portar la mascareta si així ho consideren per temes de seguretat del pacient”. “Cada centre pot fer el que consideri", remarquen.

Concretament, la recomanació de la mascareta és tant per als treballadors com per als pacients i els seus acompanyants en espais comuns com sales d'espera o urgències, valorant si cal determinar l'obligatorietat de manera general o segons la situació específica de cada centre.També aconsella utilitzar mascaretes de manera permanent a tots els treballadors dels àmbits vulnerables, però no als pacients o residents, i també valorant si cal determinar l'obligatorietat de forma general o segons la situació de cada centre, com en el cas anterior.

A més, recomana “activament” a les persones amb risc de desenvolupar complicacions greus, com ara grups de més edat o amb malalties subjacents, que de forma general utilitzin la mascareta en les interaccions socials fora de l'entorn familiar quan no es pugui garantir la distància física o en espais tancats amb aglomeracions.L’any passat, el Departament de Salut va decretar l’obligatorietat de les mascaretes als centres sanitaris just per aquestes dates, amb una resolució publicada el 9 de gener, després que els virus respiratoris es disparessin durant les festes de Nadal.

El dia següent, el Ministeri de Sanitat va publicar una ordre ministerial en el mateix sentit. La mesura es va allargar fins a finals de mes, quan la situació general va millorar. En l’hivern anterior, el pic de contagis es va registrar en els primers dies de l’any, però aquesta temporada l’inici de la grip va començar una mica més tard. Abans de la pandèmia de la covid-19, les mascaretes sanitàries eren pràcticament desconegudes entre la població, però ara recomanar-ne l'ús resulta més familiar.