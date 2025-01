Els tarragonins cobren de mitjana 4.000 euros l’any més que els reusencs

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya ha fet públics els salaris mitjans de 2023 a partir de la mostra contínua de vides laborals. Aquesta estadística permet dibuixar quant cobren després d’impostos diferents sectors de la població a municipis de més de 50.000 habitants.

En general, els catalans van cobrar l’any 2023 30.515 euros de mitjana, una xifra que no supera cap municipi de Tarragona. No obstant això, la capital de la demarcació s’apropa amb 30.399 euros. De fet, aquest és municipi fora de la demarcació de Barcelona on més es cobra de Catalunya i supera altres poblacions de l’àrea metropolitana com Sabadell, Sant Boi de Llobregat o Mollet del Vallès.

Més a baix figura l’altre municipi tarragoní amb dades públiques, Reus, que compta amb un salari anual de 26.141. Així, podem dir que els tarragonins cobren més de 4.000 euros l’any que els reusencs de mitjana. Tot i això, la capital del Baix Camp té salaris més alts que la resta de municipis de la província, que se situen en 25.506 euros de mitjana.

Les dades de Reus marquen també una important diferència amb la ciutat que se situa a la cua, Lloret de Mar, amb una retribució anual de 21.179 euros. La diferència és més marcada encara quan comparem Tarragona amb el líder, Esplugues de Llobregat, que s’apropa als 40.000 euros de mitjana.

Joves i grans

Si mirem les dades globals de la demarcació, els tarragonins cobren de mitjana 27.089 euros. Aquesta xifra empitjora el global de Catalunya i la de la resta de l’Estat espanyol, però situa a Tarragona com la segona província amb millors sous, només per darrere de Barcelona.

Malgrat això, aquest rànquing no es manté igual en tots els grups d’edat. Pel que fa als majors de 65 anys, els tarragonins són els pitjors pagats de tot el país, amb una mitjana de 25.774 euros l’any. Pel que fa als joves d’entre 16 i 19 anys, Tarragona se situa en 19.230 euros, resultant així la segona pitjor opció només per darrere de Lleida.

Per poblacions, aquesta bretxa es fa molt més notòria a Reus que a Tarragona, ja que tant joves com grans cobren menys que la mitjana a la resta de la demarcació a la capital del Baix Camp. Per altra banda, Tarragona millora les xifres de la demarcació i se situa al voltant de la mitjana catalana en aquests grups d’edat.

Per sectors, la indústria compta amb els salaris més alts de la demarcació amb una mitjana de 35.643 euros l’any, marcant una diferència de 10.000 euros l’any amb els serveis. Aquests treballadors tenen un salari notablement més alt a Tarragona (47.050) que a Reus (32.886).