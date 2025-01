Dues estudiants de Tarragona aspiren a ser les pròximes promeses de l’alta cuina d'Espanya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Le Cordon Bleu Madrid ha fet públics els detalls de la segona fase del Premi Promeses de l'Alta Cuina, un certamen nacional que busca reconèixer el talent culinari de joves estudiants. Entre els seleccionats, Catalunya és una de les comunitats amb més representants, incloent estudiants de l’Institut d’Hoteleria i Turisme de Cambrils i l'Institut Dertosa de Tortosa.

Durant aquesta etapa, els candidats hauran d'elaborar una videorecepta creativa utilitzant conill râble farcit i pastanagues glacejades com a ingredients obligatoris, incorporant una guarnició i una salsa de lliure elecció. Els vídeos, que es publicaran el 23 de gener, seran avaluats pel públic i un jurat professional. Els 10 finalistes es disputaran la gran final a l'abril, coincidint amb el 130è aniversari de Le Cordon Bleu.

Els guanyadors optaran a beques de fins a 40.000 euros per formar-se a l’escola, reconeguda internacionalment. Aquesta edició també comptarà amb un jurat d'excel·lència, liderat en altres ocasions per xefs de renom com Joan Roca i Eduard Xatruch.

Les alumnes de Tarragona seleccionades en aquesta edició són: Roser Reverté Carles, de l'Institut Dertosa de Tortosa i Jenny Mieres García, de l'Institut d'Hoteleria i Turisme de Cambrils.