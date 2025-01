Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector de la construcció ha tancat el 2024 amb unes dades positives marcades per un augment de la construcció de nous habitatges i d’obres de rehabilitació a Tarragona, dades que contrasten amb una petita davallada de l’activitat professional.

Les dades, aportades pel Col·legi Oficial de l’Arquitectura Tècnica de Tarragona (COATT), indiquen que l’any passat i en comparació a les dades del 2023, el nombre d’habitatges de nova construcció va pujar per sobre del 40% i la inversió ho va fer més d’un 34% superant els 230 milions d’euros. En total, a les comarques de Tarragona es van construir 1.725 nous habitatges en un total de 430 obres portades a terme de major envergadura, amb més habitatges de mitjana cada obra, i amb un major import econòmic final d’inversió.

Cal destacar un notable creixement als municipis de Salou, amb un augment del 85%; o a Reus amb un augment del 34%. A la ciutat de Tarragona, s’ha passat dels 114 habitatges nous al 2023, als 527 habitatges nous al 2024, dada que suposa un augment del 450%. La major part d’aquests nous habitatges de Tarragona són de protecció oficial.

L’activitat al sector de la rehabilitació a la demarcació de Tarragona gairebé iguala els valors de 2023, amb 989 obres. La part més positiva en aquest àmbit és la inversió realitzada, impulsada especialment pels fons Next Generation destinats a la millora de l’eficiència energètica, ja que puja per sobre del 38% respecte 2023 i supera els 96 milions d’euros, una de les xifres més importants des de l’any 2006. El Vendrell és el municipi que més creix en l’apartat de rehabilitació, passant de les 24 obres al 2023, a les 49 al 2024. També Valls, Vila-seca, Salou o Cunit, pugen per sobre del 10%. Reus, amb 82 obres comunicades i Tarragona amb 191, conserven valors.

Les dades no són tan optimistes si parlem del conjunt de l’activitat per als professionals de l’arquitectura tècnica, ja que al 2024 ha baixat al voltant d’un 6% respecte l’any 2023. L’any passat, a la demarcació de Tarragona es van realitzar més de 10.400 intervencions professionals, de les quals un 39% eren treballs relacionats directament amb l’obra, com ara la redacció de projectes, direccions, coordinacions de seguretat i salut. La resta inclouria la redacció de certificats, informes, valoracions o documentacions tècniques.

Obres amb Garantia

Una altra dada molt positiva a assenyalar, és la del portal Obres amb Garantia que impulsa el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Tarragona (COATT) des del 2015 i que permet a totes les persones que han de fer obres o tramitar documentació sobre el seu habitatge, fer-ho a través de professionals qualificats i obtenint tres pressupostos per poder triar a qui encarreguen la feina al final.

La plataforma ha aconseguit atreure una part important de les consultes i sol·licituds dels particulars i oferir un millor servei als professionals de l’arquitectura tècnica. L’any passat, aquest va rebre més de 650 sol·licituds a Tarragona i quasi 2.400 en global ja aquest servei ha estat tant exitós que també l’han implantat altres col·legis de l’arquitectura tècnica d’Espanya com ara els de Girona, Osca, Lleida, Mallorca o Saragossa.

Les peticions i consultes al 2024 han estat especialment marcades per les ajudes a la rehabilitació energètica. Més del 21% de les peticions estan relacionades amb les subvencions a la rehabilitació energètica d’habitatges i a la reducció d’impostos i taxes, supeditades també a l’eficiència energètica. La redacció d’informes és l’activitat que més ha crescut i ocupa actualment una de cada cinc peticions realitzades. Els certificats d’habitabilitat ja ocuparien un tercer lloc amb un 18% de les sol·licituds.