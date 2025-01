Pere Granados: «L’Àrea Metropolitana ha de ser un instrument al servei de les persones i del seu benestar»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Salou, en els darrers anys, ha aconseguit uns 65 milions d’euros des de diverses administracions i fons europeus Next Generation. A què es destinaran aquests recursos?

«Aquesta quantitat, procedent de la Diputació, la Generalitat, el Govern Espanyol i fons europeus, reflecteix la feina de gestió i reivindicació realitzades. Aquests 65 milions es destinaran a projectes estratègics que transformaran Salou, com ara la nova estació de ferrocarril, la gestió del Barranc de Barenys, la digitalització dels serveis públics, la millora de la ciutat i de l’espai públic a favor de les persones, aparcaments dissuasius, carrils bici, la renaturalització d’11 places i la vianalització del carrer Carles Buïgas, entre altres iniciatives. El repte ara és assegurar que aquests projectes es desenvolupin de manera eficient, transparent, sostenible i amb un impacte positiu per a tots els salouencs.»

Un dels objectius és la transformació de Salou en un municipi sostenible, intel·ligent i desestacionalitzat...

«Aquesta transformació és un projecte integral que va molt més enllà de ser una simple destinació turística. Treballem per millorar l’espai urbà, ja que aquesta millora representa una oportunitat per incidir en la qualitat de vida i el benestar de les persones. També impulsem la recuperació i protecció del patrimoni natural, com ara parcs i el camí de ronda de Salou. Apostem per la digitalització dels serveis públics, una eina clau per modernitzar el municipi i optimitzar els serveis. Paral·lelament, estem treballant en la recuperació del patrimoni històric, que reforça el sentiment de pertinença i esdevé un nou producte turístic. Incrementem la diversitat de l’oferta turística perquè els visitants gaudeixin d’una experiència única. Tot això ho fem amb un objectiu clar: garantir el benestar de les persones, consolidant Salou com un dels millors llocs per viure amb qualitat de vida, i també com una destinació de referència per visitar. Des del punt de vista turístic, Salou és el municipi de costa més important de Catalunya i el quart en importància turística a la península Ibèrica. A més, comptem amb un alt grau de fidelització, amb visitants que tornen any rere any gràcies a la qualitat de vida i el benestar que troben aquí».

Salou exercirà, en breu, com a Capital de la Cultura Catalana. Què significa aquest reconeixement per al municipi?

«Exercir com a Capital de la Cultura Catalana és un orgull i una gran oportunitat per mostrar que Salou és molt més que sol i platja. La cultura és benestar mental, emocional i social. És una peça fonamental en la nostra estratègia per mostrar el que som i sentim com a poble. Salou té un ric patrimoni cultural i històric que també ens permet diversificar l’oferta turística i enriquir la vida dels residents. Hem programat activitats i esdeveniments culturals que no només promouen la cultura catalana, sinó que també pretenen posicionar Salou com un referent cultural a escala nacional i, per què no, internacional.»

El projecte Hard Rock ha estat objecte de debat. Continua defensant la seva implementació?

«Absolutament. El projecte Hard Rock no es limita al joc o a un casino; és molt més que això. En aquesta primera fase inclou dos hotels, més de 100 botigues gestionades per Value Retail i dos grans equipaments amb capacitat per a més de 10.000 persones, ideals per a congressos de gran format, apostant pel turisme MICE i esdeveniments culturals com concerts, obres de teatre, entre altres. Però el més important és la creació de llocs de treball estables durant tot l’any, que contribuiran a desestacionalitzar l’activitat econòmica i social. És un projecte que genera riquesa no només per a Salou, sinó per a tota la Costa Daurada i Catalunya.»

Quina és la seva posició sobre l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona?

«L’Àrea Metropolitana és una oportunitat per millorar l’eficàcia i la qualitat dels serveis públics gràcies a la col·laboració entre municipis. Apostem per un model funcional, centrat en optimitzar recursos i garantir el progrés dels territoris implicats. El que no pot ser és convertir-se en una estructura burocràtica ineficient. Ha de ser un instrument al servei de les persones i del seu benestar.»

Quins són els seus principals propòsits per al 2025?

«Estan basats en tres pilars: prosperitat i progrés, transformació urbana i unitat i convivència. Treballem per continuar posicionant Salou com un municipi innovador, capaç d’atreure inversions i crear ocupació de qualitat. Volem un desenvolupament sostenible que equilibri els àmbits econòmic, social i mediambiental, sempre posant les persones al centre.

Com a alcalde, si pogués donar-nos un titular pel 2025, quin seria?

«‘Salou, progressa’. Amb aquest lema resumim l’esforç i la visió del nostre municipi per avançar en tots els àmbits i construir un futur millor per a tothom.»