Ordeig reclama augmentar els dies de pesca al Mediterrani davant la recuperació dels estocs

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, es reuneix amb els grups parlamentaris per abordar l'acord europeu sobre pesca.ACN

Publicat per ACN

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Óscar Ordeig, ha afirmat que «hi ha prou estoc de peixos» per augmentar la xifra actual de dies anuals de pesca al Mediterrani. Segons ha detallat aquest dimecres en una entrevista a el «Cafè d’idees» de Ràdio 4 i La 2, actualment són al voltant de 130 dies, una xifra que considera no és viable per sostenir aquesta activitat.

Tot i que ha dit que es conserva el mateix nombre de dies que 2024, «no es pot estar content perquè es venia de pèrdues» els últims anys. Ordeig ha explicat que es farà una «unitat permanent» a la delegació del Govern a Brussel·les per «defensar els interessos» del sector, amb un representant de la confraria i membres d’Agricultura i Pesca.

El conseller ha recordat que en aquest mandat a la Comissió Europea es farà la revisió de la Política Agrària Comú (PAC) i el sistema de càlcul dels estocs pesquers a la Mediterrània. En aquest sentit, el titular d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha assegurat que els estudis que han fet diuen que «els peixos estan bé i s’han recuperat». Ordeig ha precisat que, per exemple, la gamba vermella «està millor que mai».

Per una altra part, Ordeig ha subratllat que es posaran «tots els recursos necessaris» per aplicar les mesures sostenibles com ara la modificació de les malles, encara que ha apuntat que els pescadors catalans fa temps que estan implementant canvis a l’hora de pescar.