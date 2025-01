El Camp de Tarragona, líder en temps d’espera per a l’operació de fístula arteriovenosa a Catalunya

Publicat per Joan Lizano Rué Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sindicatura de Comptes ha revelat desigualtats significatives en l’atenció extrahospitalària per a la insuficiència renal al Camp de Tarragona en l’exercici de l’any 2022 en un estudi publicat recentment. Específicament per aquells a qui se’ls ha de realitzar una fístula arteriovenosa.

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona va comptabilitzar el temps mitjà d’espera per a la intervenció quirúrgica esmentada els anys 2021 i 2022 en 148 i 131 dies, la mitjana dels quals equival a més de quatre mesos i mig esperant. Altres centres catalans, com el de Bellvitge o Terrassa, van registrar 41 i 14 dies d’espera per a l’operació, respectivament.

La intervenció quirúrgica per a realitzar una fístula arteriovenosa és habitualment l’accés vascular més habitual per als pacients que necessiten hemodiàlisi regular i prolongada. Aquesta implica la connexió d’una artèria amb una vena, cosa que permet el flux sanguini suficient per a la posterior diàlisi. A més, aquesta és més segura que el catèter i té una durada més llarga. La fístula arteriovenosa també assegura el flux sanguini adequat per a purificar la sang de manera efectiva durant les sessions de diàlisi.

És habitual el cas de pacients que inicien l’hemodiàlisi amb un accés de catèter. Aquest és un dispositiu temporal que es col·loca en una vena central, habitualment al coll, al pit o a la cuixa, i que permet connectar el pacient a la màquina d’hemodiàlisi quan no hi ha un accés disponible, com és la fístula intravenosa.

En aquest sentit, els informes anuals publicats del registre de malalts renals de Catalunya mostren diferències entre l’accés incident, aquell amb el que els pacients inicien l’hemodiàlisi, i el prevalent, aquell que tenen en un moment determinat. L’accés prevalent de fístula arteriovenosa, registrat fins al 31 de desembre de l’any 2021, va ser del 53,4%.

Cal recordar que els serveis d’hemodiàlisi s’encarreguen de tractar mèdicament a les persones que no els funcionen correctament els ronyons i, a conseqüència, no poden eliminar els residus, l’excés de líquids i les toxines de la sang.

Aquest procediment substitutiu renal, que al Camp de Tarragona es realitza a l’Hospital Joan XXIII i als centres extrahospitalaris Fresenius de Tarragona, Reus i el Vendrell; neteja i purifica la sang mitjançant una màquina que actua com un ronyó artificial, el dialitzador.

Disponibilitat dels centres

Pel que fa a la disponibilitat horària dels centres, dels quals a l’informe només s’han comptabilitzat els que ofereixen la diàlisi extrahospitalàriament, Fresenius Tarragona i el Vendrell són dels que ofereixen menys hores per monitor a la setmana a Catalunya, amb només 55 hores i quatre torns per centre. En canvi, Fresenius Reus disposa de 89 hores setmanals i cinc torns, situant-se com el segon centre amb més disponibilitat després de Sistemes Renals, que lidera el rànquing.

Aquesta menor disponibilitat es reflecteix en l’ocupació dels monitors i el nombre de sessions de diàlisi facturades. Fresenius Tarragona registrà el 2022 un 88% d’ocupació, amb 27.488 sessions, mentre que Fresenius Reus, amb una ocupació del 80%, va realitzar 21.734 sessions. Els costos del CatSalut per sessió també van variar: 249 euros a Tarragona i 256 euros a Reus.

Personal d’infermeria i auxiliar

Un altre aspecte destacat per la Sindicatura és la dedicació del personal d’infermeria i auxiliar. Fresenius el Vendrell queda per sota del mínim normatiu amb una dedicació del 19% de la jornada d’un professional d’infermeria per pacient, en comparació amb el 20% requerit. En canvi, Fresenius Tarragona i Reus superen aquest llindar amb un 35% i 30%, respectivament.

Tot i les diferències, Fresenius Tarragona i Reus van complir el 100% dels indicadors de qualitat establerts pel CatSalut tant el 2021 com el 2022, garantint així la garantia dels serveis oferts al pacient. La Sindicatura, però, tal com indica a l’informe, adverteix que cal millorar la disponibilitat horària i reduir els temps d’espera per assegurar una atenció equitativa.

Temps i despeses

El temps total que els pacients dediquen al tractament, incloent-hi el transport sanitari no urgent, també varia segons el territori. Al Camp de Tarragona, la durada mitjana és de 6,5 hores per sessió, incloent-hi el temps d’anada, estada al centre i tornada, situant-se una dècima per sobre de la total de Catalunya, amb 6,4 hores. A més, la despesa de personal per sessió a Tarragona durant l’exercici va ser de 44 euros, mentre que a Reus va pujar fins els 49 euros.

Externalització dels serveis

En l’exercici de l’any 2014, el CatSalut va motivar la contractació dels serveis d’atenció extrahospitalària a causa de la falta de recursos propis per a portar-la a terme. Una part del servei d’hemodiàlisi va passar a realitzar-se en centres autoritzats.

Al Camp de Tarragona, l’empresa a la qual se li va assignar el servei va ser a Frenesius Medical Care, que se’n va fer càrrec amb tres clíniques: una a Tarragona, una altra al Vendrell i la darrera a Reus. Frenesius s’especialitza en els serveis per a persones amb problemes renals.