Tarragona, en alerta groga per vents que poden superar els 90 quilòmetres per hora

La demarcació de Tarragona es troba, aquest dilluns a la tarda i demà dimarts al matí, en alerta groga per ratxes de vent que poden superar els 90 quilòmetres per hora. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís, moderat, per forts vents a la comarca del Baix Camp.

De fet, el Meteocat assegura que es produiran cops forts de vent al nord del cap de Creus, i informa de l’arribada de vent mestral a les Terres de l’Ebre amb cops forts, molt forts al Baix Camp, amb ratxes que poden superar els 25 m/s (90 km/h).

Això sí, les temperatures, després d’uns dies més freds, tornaran a pujar. Així doncs, la temperatura màxima se situarà entre els 15 i els 17 graus, mentre que la mínima fregarà els 10 ºC. D’altra banda, la nuvolositat farà acte de presència durant les pròximes hores, malgrat que no s’esperen pluges.