Les cases rurals de l’Ebre i Tarragona fan ple per Cap d’Any en una campanya amb ocupacions desiguals

Les cases rurals de les Terres de l’Ebre han fet ple per Cap d’Any amb un 95% d’ocupació, omplint els allotjaments grans. En canvi, els dies de Nadal, l’ocupació ha rondat el 60% i per Reis pràcticament ha estat testimonial, amb un 20%, segons dades de l’Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre). “Falta aquest pic d'alegria, tenim dues nits que han anat molt bé, però això no vol dir tot el conjunt”, expressa a l’ACN el seu president, Juanjo Bel.

Amb un de cada cinc allotjaments oberts, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) xifra l'ocupació entre un 60-70% al conjunt de la demarcació, gràcies, en part, al bon temps. L'ocupació ha estat inferior durant els dies laborables.

Segons el president d’Aturebre, les cases rurals grans han fet ple durant els dos dies de Cap d’Any, mentre que algunes de les petites han quedat buides, ja que en aquestes dates es busquen, principalment, allotjaments grans per compartir amb el grup d’amics.

De fet, ha explicat que no van poder atendre totes les trucades perquè molta gent volia reservar els habitatges més grans. “He apuntat dos o tres telèfons en llista d'espera, però no ha sigut efectiu perquè la petició era de cases grans, que és el que passa sempre”, afegeix .

Pel que fa als dos dies de Nadal, l’ocupació s’ha xifrat en un 60%: “També ha anat força bé, però no tant perquè només hem tingut un 60%”, indica Bel. Pitjors han estat les xifres registrades per Reis, ja que aquestes han estat “baixes”, al voltant d’un 20%, com si es tractés d’un cap de setmana “normal” d’hivern. “No ha estat una alegria plena, llevat dels dos anys de pandèmia, que va ser com un parèntesi, hi ha un decreixement de la demanda, no només per Nadal sinó durant tot l’any, per l’excés d'oferta”, assevera Bel. Actualment, l’associació té divuit allotjaments, situats a la zona del Delta i interior del Baix Ebre i el Montsià.

En paral·lel, la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, Pilar Miró, afirma que els establiments de la comarca han penjat el cartell de complet per Cap d’Any, amb un 98% d’ocupació i que per Nadal han assolit un 80%. En el darrer tram de la campanya turística nadalenca, en canvi, les xifres han baixat i s’han xifrat entre un 50% i 60%. “Cap d'Any sempre és el top i per Reis l’ocupació baixa bastant”, comenta Miró. L’entitat està formada per 68 allotjaments rurals.

“No som líders en aquesta època”

Amb un 20% de l’oferta oberta, els establiments de la FEHT han registrat ocupacions entre un 60 i 70% al conjunt de la demarcació de Tarragona. Es tracta d’unes xifres “habituals” per les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis. “En aquesta època no som líders turístics perquè hi ha la neu i altres tipus d’estades”, assenyala el portaveu de la federació, Xavier Guardià. Segons ell, aquestes xifres es deuen al bon temps i al pes del turisme rural tant de l'interior de la Costa Daurada com de les Terres de l'Ebre. A més, detalla que aquestes vacances els turistes es reparteixen en tres fases, segons les festivitats i les seves necessitats.

“Hi ha clients que són molt de fer Nadal a casa i aprofitar el Cap d'Any o Reis i n'hi ha al revés, que tenen nens molt petits i es queden més a casa per Reis”, puntualitza Guardià. Així mateix, subratlla que els “pics” s’han produït els dies festius. “És molt un turisme familiar i aquest tria fer estades curtes”, remarca. Per contra, l’internacional és residual durant la campanya de Nadal.

Tot i això, Guàrdia explica que reben turistes francesos, amb un perfil de “jubilat jove”, als quals se’ls ofereix paquets per passar Cap d’Any, ja que des de fa anys hi ha turoperadors que hi treballen. “Els grans hotels, de Salou o Cambrils, els hi poden fer una bona revetlla, un sopar i ball de gala, i tot això atreu un públic determinat, però pel que fa a la resta és tot de l'estat espanyol”, subratlla. En el cas dels establiments rurals, també és un turisme de proximitat i la majoria són famílies.

Tancats fins a Setmana Santa

Un cop passades les festes de Nadal, el sector turístic encara els mesos més crus de l’any, on molts allotjaments tanquen per la manca de reserves i molts aprofiten per fer tasques de manteniment. Des de la FEHT són optimistes de cara a l’arrencada de la temporada, que començarà un mes abans de Setmana Santa.

“Hi ha un turisme escolar molt important, de viatge típic de final de curs, que té molta estirada a la Costa Daurada, per molts motius, com culturals, PortAventura, per la bona climatologia”, concreta el portaveu de l’entitat, qui també destaca la importància del turisme esportiu.

En el cas de les cases rurals ebrenques tampoc tenen reserves a hores d’ara i molts d’ells opten per tancar. “Són mesos que no et surt a compte obrir-”, assevera Bel. El portaveu d’Aturebre diu que la gent començarà a llogar els allotjaments rurals un mes abans de Setmana Santa perquè prefereixen esperar-se a última hora per reservar.