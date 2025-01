La pensió mitjana per jubilació a Tarragona és del 64% del salari mitjà de l'estat

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons dades publicades per @dataadicto_es a X (abans Twitter) a partir de càlculs basats en estadístiques del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la pensió mitjana per jubilació a la província de Tarragona equival al 64% del salari mitjà d'Espanya. Aquesta xifra empata amb Girona com les dues províncies amb el percentatge més alt de Catalunya. Per la seva banda, Barcelona i Lleida presenten una pensió mitjana equivalent al 62% del salari mitjà.

La mitjana espanyola se situa lleugerament per sobre del percentatge registrat a Tarragona. No obstant això, les dades revelen una notable disparitat entre les províncies del país. Astúries (79%), Cadis (77%) i Valladolid (75%) lideren el rànquing estatal, on les pensions representen més del 75% del salari mitjà. En l'altre extrem, les províncies de Lugo (57%) i Ourense (53%) registren els percentatges més baixos.