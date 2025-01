L'any 2024 tanca amb 274 persones més a l'atur al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'atur registrat al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre tanca el 2024 amb una variació mensual aquest desembre de 274 persones més inscrites a les llistes, xifra que representa un 0,69% més respecte el mes de novembre passat. La demarcació registra en aquests moments una xifra oficial de 39.997 persones aturades, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Els serveis i la indústria han estat els sectors que més han contribuït a tancar desembre amb un increment. Aquests sectors han aportat a les llistes 139 i 112 persones, respectivament, a més de les 54 per part de la construcció. Únicament l'agricultura ha reduït la xifra amb -38. També ha caigut l'afiliació a la Seguretat Social, amb -2.941 inscrits, un 0,86%.

L'evolució de les xifres d'atur registrat presenta encara valors positius respecte les de fa un any. Així, en el global de la demarcació, hi ha 964 persones menys inscrites, un -2,35%, que respecte desembre de 2023. Les dones, 23.301, continuen sent, per sexes, el col·lectiu amb més aturades. Els menors de 25 anys suposen 2.956 persones.

D'altra banda, el nombre de contractes, conseqüentment, ha reculat també en -2.992, d'un total actual de 15.197. Bona part d'aquest registre negatiu el constitueixen els contractes indefinits, que són -2.546 i sumen ara un total de 5.901. Els temporals són -446, un -4,58%.

Les xifres anuals, també pel que fa al nombre total de contractes, continuen sent positives, amb 1.166 més i un creixement del 8,31%. Una tendència que es reprodueix també en el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, que respecte fa un any creixen en 6.037 persones, un 1,81% més.