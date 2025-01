El 43% dels habitatges que es venen a Tarragona es compren al comptat

Publicat per ACNÁlvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Dels 72.590 pisos venuts a Catalunya entre gener i setembre del 2024, gairebé 20.000 s’han pagat al comptat. La compra d’habitatges sense préstec hipotecari se situa així prop del 30% del total, com el 2019. A la demarcació de Tarragona són un 43% els pisos que es paguen al comptat, suposant gairebé la mateixa quantitat que els que es financen amb hipoteques. Aquestes xifres situen la demarcació lluny de les de Barcelona, on el 18% dels pisos es paguen al comptat. No obstant això, a Lleida i Girona les hipoteques tenen menys pes amb un 48% i un 52% respectivament.

Un dels elements a tenir en compte en aquest fenomen és l’auge de compradors d’habitatge estrangers perquè entre aquests hi ha un «alt percentatge» de compra al comptat, tal com asseguren des de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya.

Per això és significatiu com ha anat creixent el pes d’aquests compradors dins el mercat immobiliari residencial català i espanyol a partir de la crisi financera del tombant de la primera dècada del segle. Aleshores hi havia menys d’un 10% de compradors estrangers a Catalunya, mentre que enguany s’han assolit la xifra rècord del 16,8% de totes les compres de pisos.

Carles Sala, portaveu de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, indica que a Tarragona hi ha un pes important de compra per part d’estrangers, «sobretot en municipis costaners», cosa que coincideix amb aquest «repunt important d’habitatges al comptat».

Habitatge de segona mà

L’habitatge usat representa, amb dades de 2023, el 83% del venut a Catalunya. Aquesta xifra és lleugerament superior a les comarques tarragonines, on se situa en un 85,5%. D’aquesta manera, les comarques tarragonines són el lloc on més pes té aquest tipus d’habitatge.

Tot i això, la compravenda de tota mena d’habitatges ha patit un decreixement respecte a l’any 2022 a la demarcació. La compra d’immobles nous ha caigut en un 7,2%, mentre que els usats s’han vist reduïts en un 8,5%. El Baix Camp és la comarca on el descens ha estat més acusat, amb un 14,4%.

Destaca també la variació de la compra d’habitatge nou a l’Alt Camp, amb un -50% que la situa com la tercera comarca de Catalunya on més decreix.