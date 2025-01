Baixa lleugerament la siniestralitat a les carreteres tarragonines el 2024, amb 34 morts

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El 2024 van morir 34 persones en accidents de trànsit a les carreteres interurbanes de la demarcació de Tarragona. La siniestralitat ha baixat lleugerament dels 36 del 2023. Desembre ha estat el mes amb més mortalitat, amb set víctimes. El Baix Camp, amb 12, representa el 35% de les víctimes de tota la demarcació. A més, la meitat (3 de 6) dels ciclistes morts enguany a les carreteres catalanes ha perdut la vida en aquesta demarcació.

A Catalunya, l'any passat van morir 136 persones en 121 accidents de trànsit a les carreteres interurbanes de Catalunya. La xifra és un 11% inferior a les 152 del 2023, quan van ser 136 els sinistres mortals. Si la comparació es fa amb el 2019 (any de referència per al compliment d'objectius), la reducció és del 23%, ja que llavors hi van haver 175 morts en 161 sinistres.

Balanç de siniestralitat de 2024.

En canvi, pel que fa als ferits greus, aquest 2024 n'hi han hagut 803, un 11,5% més que el 2023. Del total de víctimes mortals de l'any passat, el 45,5% són de col·lectius vulnerables: 47 motoristes (set menys que el 2023), 8 vianants (cinc menys), sis ciclistes (dos més) i un usuari de vehicles de mobilitat personal. La carretera amb més sinistralitat ha estat la C-37, amb set víctimes. Pel que fa als col·lectius, la proporció de motoristes morts respecte del total de víctimes continua sent una tercera part, en concret, un 34,5%, i se situa en valors pròxims als d'ocupants de turismes, amb 53 morts.

D'altra banda, per tipologia de vehicle Trànsit destaca un augment de la sinistralitat en furgonetes. De l'1 de gener al 31 de desembre han mort 13 persones que viatjaven en furgonetes, quan al 2023 va ser una. El 2019 van ser nou morts en aquest tipus de vehicle.

Pel que fa al tipus de sinistre, dels 121 accidents mortals, 44 han estat en accidents amb un sol vehicle implicat i a la resta s'hi han vist implicats més d'un vehicle. D'aquests, 30 han estat en xocs frontals però també n'hi ha hagut 16 de laterals i 15 encalçaments, entre d'altres.

Reducció de la sinistralitat a l'AP-7

Trànsit ha afirmat en el seu balanç de l'any que la sinistralitat s'ha mostrat «molt dispersa» el 2024. Tot i això, la C-37 és la via amb més víctimes mortals, amb un total de set, de les quals tres en un mateix accident a Castellfolit del Boix al juny. En segon lloc, amb sis morts cadascuna, hi ha l'Eix Transversal (C-25), l'N-II, l'N-420 -que també va registrar un sinistre amb tres morts a Riudecols- i l'AP-7. Aquesta darrera via però ha tingut una reducció important de víctimes mortals, amb nou menys que l'any passat i també nou menys que en el mateix període del 2019 (abans de la gratuïtat).

Per darrera d'aquestes vies, se situen la C-32 amb cinc víctimes mortals, i després l'A-2, la C-12, l'N-340 i la C-31, amb quatre morts cadascuna.

Les víctimes: majoritàriament homes i en accidents a la tarda

Des del punt de vista de gènere, de les 136 víctimes mortals, 117 eren homes (86%) i 19 dones. Entre els ferits greus també hi ha més homes: 803 (76%).

Les franges d'edat que acumulen més morts enguany són la de 55 a 64 anys, amb 29, i la de 45 a 54, amb 21. La franja d'edat però que registra un major augment respecte l'any anterior és la d'entre 65 i 74 anys, amb 17 morts i una pujada del 89% sobre els nou del 2023.

Per franja horària, la meitat dels morts es van accidentar a la tarda, que acumula 68 víctimes. El matí n'acumula 46. D'altra banda, els caps de setmana i festius continuen registrant la meitat dels morts. En concret, 70 aquest any.

Reducció a totes les demarcacions excepte a Lleida

El balanç mostra que es manté la reducció de la sinistralitat a la majoria de les demarcacions respecte al 2023, amb l'excepció de la de Lleida.

Barcelona, amb 55 morts, continua sent la demarcació amb més víctimes, tot i que n'ha registrat nou menys que el 2023 (-14%). Les comarques amb més víctimes han estat el Baix Llobregat i el Bages, amb nou morts, seguides del Maresme, amb vuit. En aquesta demarcació han mort 26 dels 47 motoristes i set dels vuit vianants de tot Catalunya.

En segon lloc, Tarragona, amb 34 morts, baixa lleugerament dels 36 del 2023. Desembre ha estat el mes amb més mortalitat, amb set víctimes. El Baix Camp, amb 12, representa el 35% de les víctimes de tota la demarcació. A més, la meitat (3 de 6) dels ciclistes morts enguany a les carreteres catalanes ha perdut la vida en aquesta demarcació.

Pel que fa a la demarcació de Girona, s'han registrat 21 morts en accidents de trànsit el 2024, set menys que l'any anterior. L'Alt Empordà, amb sis, i el Gironès, amb quatre, són les comarques amb més víctimes de trànsit. A les carreteres gironines han mort nou motoristes i un vianant.

Per últim, la demarcació de Lleida és la única que registra un increment amb un total de 26 víctimes mortals, dues més que el 2023. El Segrià suma quasi la meitat dels morts (11) i el Pallars Sobirà en registra sis. Pel que fa als col·lectius vulnerables, set motoristes i dos ciclistes han mort a les carreteres lleidatanes.