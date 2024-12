Les PIME de serveis, les úniques que creixen a la demarcació de Tarragona

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de petites i mitjanes empreses (PIME) a la demarcació de Tarragona ha experimentat un lleuger decreixement generalitzat en els dos darrers anys, segons les dades de l’Idescat recollides a l’Observatori de la PIME a Catalunya de Pimec. La reducció més encausada la trobem al sector primari amb un -2,8%. Aquesta categoria econòmica ha experimentat una baixada també en les dades generals de Catalunya, però dins la demarcació de Tarragona cau un punt percentual més que la mitjana.

A aquest sector li segueix la construcció, amb un descens de l’1,9%. No obstant això, aquesta activitat ha experimentat un lleuger creixement durant els darrers dos anys en el global de Catalunya.

Pel que fa a la indústria, el nombre d’empreses tarragonines s’ha vist reduït en un 1%. Cal destacar que aquesta baixada és notablement més acusada en la mitjana catalana, amb una reducció del 2,8%, per tant, les comarques de Tarragona conserven més nombre de PIME industrial.

La clara diferència amb la resta de sectors la marquen els serveis, que han experimentat un creixement del 0,8% en els darrers dos anys, un fenomen que s’ha viscut similar en el total català. Aquesta activitat econòmica també lidera el creixement dels afiliats a les PIME, amb un 5,4%. En aquesta variable, el sector primari també ha experimentat un augment del 2% entre 2022 i 2024.

El sector serveis és també l’únic on es millora l’estructura sectorial en els darrers dos anys.

PIME competitiva

En línies generals i amb dades de 2022, des de Pimec Tarragona assenyalen que les petites i mitjanes empreses de la demarcació són «més competitives» que la mitjana del conjunt de Catalunya, tot i que alerten que «cal millorar la productivitat del teixit empresarial».

Jordi Ciuraneta, president de Pimec Tarragona, reclama que cal «una millora en les infraestructures, tant en l’àmbit ferroviari com a les carreteres», per tal de revertir els indicadors negatius. A més, el president apunta a un «excés de la burocràcia», com altre dels principals impediments del petit empresari, un fet que ja s’ha reivindicat des del sector en nombroses ocasions.

Cal destacar que el sector serveis és el més gran quant a nombre de PIME a les comarques tarragonines, representant un 78,8% del total i un 72,9% de l’ocupació. Tot i això, el seu pes se situa una mica per sota del conjunt de Catalunya, més notablement pel que fa al nombre treballadors ocupats. Els resultats en rendibilitat i competitivitat se situen per sobre de la mitjana catalana.