Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest Nadal 2024, la demarcació de Tarragona torna a acollir una gran varietat de fires i mercats nadalencs, ideals per gaudir de les festes en família i fer compres d'artesania i decoració. Aquestes són les diferents opcions que ofereixen els municipis tarragonins:

Tarragona

Fira de l'Artesania: Del 6 de desembre al 6 de gener, també a la Rambla Nova, amb artesanies com sabons naturals, joieria i objectes fets a mà. De 10 h a 21 h.

Reus

Mercat d'Artesania: Plaça Evarist Fàbregas, del 2 de desembre al 5 de gener. De 9:00 a 21:00 h. Inclou des de decoració nadalenca fins a productes locals com torrons i mel artesanal.

Hospitalet de l'Infant

Mercat de Nadal: Del 29 de novembre a l'1 de desembre a la Plaça Catalunya. Inclou diverses parades locals, de comerços i negocis amb d'articles d'alimentació, artesania, decoració o roba i complements. També ofereix un programa farcit de propostes.

El Morell

Fira de Nadal: Del 28 de novembre a l'1 de desembre. Els i les assistents hi podran gaudir d'uns dies màgics plens d'activitats, tallers, música i molt més, o trobar aquells detalls que manquen, buscar aquells regals que encara no tenen o passejar per mirar i comprar tot allò que ofereixen els diferents comerciants morellencs per a aquestes festes tan especials.

Ascó

XV Fira de Nadal i XIII Mostra del Cava d'Ascó: Del 30 de novembre a l'1 de desembre d'11 a 14 h i de 16 a 21 h. Inclou nombroses parades de productes i regals nadalencs, a més de tallers infantils, concerts i espectacles itinerants, entre altres activitats.