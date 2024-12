Revetlles, concerts i sopars: tots els plans per al Cap d'Any 2024 a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Camp de Tarragona es prepara per viure una nit de Cap d'Any inoblidable amb una àmplia oferta d'activitats repartides per tot el territori. Des de concerts i festes populars fins a esdeveniments familiars, les localitats tarragonines ofereixen opcions per a tots els públics per acomiadar el 2024 i donar la benvinguda al 2025 amb alegria i diversió.

Tarragona

Revetlla de Cap d'Any a la plaça Corsini

A partir de les 23 h, la ciutadania podrà rebre el 2025 a la plaça davant del Mercat amb una festa que serà conduïda per la comunicadora Sílvia Petit i l'humorista Roberto Vara.

L'espectacle començarà amb música i desvetllant qui són els premiats i premiades del concurs Quin Inici de Conte Vols Tenir Aquest 2025?. Tothom atent! Roberto i Sílvia poden escollir la vostra butlleta i trucar-vos en directe.

A partir de les 23.30 h, el grup musical Band the Cool començarà a fer-nos ballar amb un repertori de gairebé 150 hits en forma de popurris de tots els estils enllaçats amb efectes sorpresa. Apte per a les tres generacions amb música des dels anys 60 fins a l'actualitat.

A pocs segons de la mitjanit, moment en què el carilló del Mercat Central esdevindrà protagonista absolut de la nit. Passades les campanades i iniciat el nou any 2025, la festa continuarà amb ball a càrrec de l'orquestra Band de Cool, que interpretarà un repertori de música per a tots els gustos fins a la 1.45 h. Des d'aquest moment, continuarà la música a la plaça amb el tarragoní Jose JL Deejay fins al final de la festa, a les 3.30 h.

Cap d'any Super Fresh a Mas Folch

Aquesta festa és exclusiva per als més grans de 18 anys. Té un dress code de gala. L'inici de la festa serà a les 00.30 h del 1 de gener i finalitzarà a les 6 hores. Comptarà amb Dj Osmii, Dj Moncho, Dj DLort i Dj Sergi Ralita.

Reus

Campanades de Cap d’Any

Enguany es torna a celebrar la Festa de Cap d’Any a la plaça del Mercadal, que començarà a les 23.30 i finalitzarà a dos quarts de dues de la matinada. Aquest any s’organitza amb la participació de FlaixBac i el Dj Andreu Presas.

La festa de benvinguda a l'any nou porta com a lema «Hola 2025!». Aquest any acomiadarà el 2024 i donarà la benvinguda al 2025, Andreu Presas de Ràdio FlaixBac, amb una gran varietat musical amb la que podran ballar tots els assistents.

Cap d'Any Soldenit 2025

El club nocturn acollirà una celebració plena de música en directe, els millors DJ's i un ambient únic per acomiadar el 2024 i donar una benvinguda «èpica» al 2025. La festa arrencarà a les 00 hores i finalitzarà a les 6 hores del dia 1 de gener.

Cap d'Any al Sabana

La sala de festa de Reus Sabana també prepara una gran festa per celebrar l'entrada d'any. Els dj's residents Gabry DC i Alvaro RM seran encarregats de posar la música al nou any per als més marxosos.

Vila-seca

Vila-seca celebrarà un any més la gran festa de Cap d’Any Jove 2025 al Pavelló Municipal d’Esports. La celebració començarà a la 1 de la matinada i s'allargarà fins les 6 hores. Els DJ’s locals Chiara Carffy, Jio Bunny i Ivan Márquez seran els encarregats d'animar la festa.

Salou

La Festa de Cap d'Any se celebrarà al Pavelló d'Esports Salou Centre. L'obertura de portes serà a les 00.30 horas i el preu de l'entrada és de cinc euros. La recaptació es destinarà a l'entitat benèfica Salou Todos en Azul.

Cap d'Any a les discoteques

La discoteca Flashback també ha preparat una gran festa per acomiadar el 2024 i donar la benvinguda al 2025. Dues sales amb el millor ambient i la millor música per gaudir d'una nit molt especial. Hi ha opció de sopar al restaurant de la sala i després seguir amb la festa.

Enjoy Salou, Tropical Salou i City Hall no podien ser menys i també ha preparat una nit de luxe. Les discoteques de la capital de la Costa Daurada oferiran una gran festa i la millor música per celebrar el nou any.

LaCage també ha preparat la festa Fin de Año XXL que inclou bossa cotilló, campanades a les 3 de la matinada i esmorzara amb xocolata i xurros.

Cambrils

L'Ateneu Juvenil acollirà de la una de la matinada fins les set la Revetlla Jove de Cap d'Any. Diversos dj's posaran la banda sonora a una nit ben especial. Hi haurà un Punt Lila per garantir una festa segura i respectuosa.

El Morell

El Pavelló Municipal acollirà una gran celebració per acomiadar l’any amb un sopar i festa. El Sopar de Cap d’Any començarà a les 21 h i inclourà un menú especial per a adults i infants, amb opcions variades per a tothom, acompanyades d’una nit plena de sorpreses.

D’1 a 5 de la matinada, el recinte annex a les piscines municipals es convertirà en l’escenari perfecte per donar la benvinguda al 2025 amb la Carpa Jove. Una nit plena de diversió amb els DJ Edu Reina i DJ Kataifi, que faran ballar tothom amb els millors ritmes per començar l’any amb bon peu.

Torredembarra

Aquest any, Torredembarra ofereix dues opcions per celebrar el Cap d'Any. Per una banda, la festa al Pavelló Municipal Sant Jordi, organitzada per La Xatarra Produccions, i que comptarà amb els discjòqueis DJ Yxor i Ed Enrik.

D'altra banda, es recupera la festa al Casal Municipal amb temàtica «Remember» amb els millors èxits dels anys 80, 90 i 2000, organitzada per l’Ajuntament.

Altafulla

A les 21 hores, al Casal La Violeta hi haurà el sopar i la festa de Cap d’Any. A les 00.30h, hi haurà el ball amb el grup de versions La Tribut FM i DJ per acabar la nit.

Roda de Berà

El Casino Municipal de Roda acollirà la festa de Cap d'Any després de les campanades. La celebració començarà a les 00.30 hores i comptarà amb Dj Quiles, Djaloo i DJ Jordi Romero.

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Al Pavelló cobert de l’Hospitalet de l’Infant tindrà lloc el sopar i ball amb l'Orquestra Atalaia per celebrar la Revetlla de Cap d’Any.

Al Pavelló municipal de Vandellòs també hi haurà el sopar i ball amb l'Orquestra La Selvatana. Per als més joves també hi haurà sopar i festa al Pati El Taverna de Vandellòs.

Mont-roig del Camp

A les 00.15 hores al Pavelló Municipal hi haurà la festa de Cap d'Any per rebre l’any nou de la millor manera possible i al ritme de la millor música, fins a les 5 de la matinada. Hi haurà Punt Lila i Arc Iris, a càrrec d’Avantebre.

Montblanc

La sala QDQ oferirà la Festa de Cap d’Any des de les 00.30 fins les set de la matinada. Hi haurà doble ambient: una carpa de jovent (èxits i urbà) i una sala més pop-rock, «pachanga» i «revival». Amb diversos DJ coneguts.

El Vendrell

El 31 de desembre, a partir de les 23:30 h, a la plaça Vella, tindrà lloc una festa de Campanades de mitjanit organitzada per l’Ajuntament del Vendrell amb la participació dels Campaners del Vendrell i els presentadors Josep Solé, Guitarra, i Lioba Rovira, que són components del grup Son Rumores.

Per després de les campanades, els Nens del Vendrell han preparat la Festa de Cap d’Any que tindrà lloc en una carpa situada dins les instal·lacions del Club d’Esports Vendrell amb un aforament per a 999 persones.

Per amenitzar la festa hi haurà la millor música de la mà de tres DJ molt coneguts a la comarca, Albert Cast DJ, John Lemon’s DJs i Ferrylip. Els Nens també han contractat un Punt Lila, un espai de prevenció i atenció a les violències masclistes.