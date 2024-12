Els pastors, al límit: denuncien més de 300 caps de bestiar robats aquest any al Camp de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos pastors del Camp de Tarragona denuncien el robatori de més de 300 caps de bestiar aquest 2024. Les comarques més afectades són la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Baix Camp i també s'han donat casos a Ponent, a les Garrigues.

Segons ha pogut saber l'ACN és una problemàtica que s'allarga des d'inicis d'any i diversos ramaders han instal·lat videovigilància i dormen al costat del corral per evitar més furts. Algun pastor ha plegat perquè és una situació «insuportable», diuen des de la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum (FECOC).

El president, Xavier Rivera, demana a les administracions «posar fil a l'agulla». S'han reunit amb els Mossos d'Esquadra, «però els robatoris continuen», lamenta Rivera. Al gener, al Pere Domènech li van robar més de 200 cabres i ovelles en una sola nit.

«És una situació que no l'havíem viscut mai, i que no sabem com posar-hi fi perquè hem fet les denúncies pertinents i quan menys ho esperes, tornen a vindre», explica el pastor de Vimbodí i Poblet a l'ACN. Pel pont de la Puríssima van tornar a sostreure-li una vintena més. «És com si haguessin aparegut llops, però de dues potes», resumeix.

Domènech assegura que els Mossos d'Esquadra ja tenen identificats alguns dels lladres, però la policia els vol agafar in fraganti. Des de la FECOC insisteixen que «aquests fets comporten uns greuges molt negatius pel manteniment de les explotacions».

«És una situació insuportable, no es pot aguantar més», diu Rivera. Creu que és «definitiu» i avisa que algun pastor ha venut el ramat i ha plegat per aquest motiu. «Això s'ha de resoldre», rebla. L'ACN s'ha posat en contacte amb Mossos d'Esquadra, però el cos policial no ha donat resposta a la petició.

Dormir amb el ramat

Els lladres han robat corders i cabres de ramats que es troben en pobles com l'Espluga de Francolí i les Piles, a la Conca de Barberà, Mont-roig, al Baix Camp, i Cabra del Camp, a l'Alt Camp, entre altres municipis. «És un mal viure», diu. Han hagut d'instal·lar càmeres de videovigilància, optar per no guardar en ramat en corrals allunyats, i alguns d'ells han començat a dormir al costat dels estables, en furgonetes o cases adjacents. «La millor manera per vigilar-les ets tu personalment», comenta el vimbodinenc.

Matar al corral

Domènech recorda que al segle passat es van allunyar dels pobles per evitar, per exemple, males olors. Era la millor manera per garantir la vigilància del bestiar, diu el pastor. «Ara el que estem fent és sacrificar la vida familiar per viure al costat del bestiar. Fem la vida com un gos», afegeix.

Per revertir la situació, Domènech demana poder matar els animals al mateix corral en un espai net i amb garanties sanitàries. «Val més això que no pas que te'l robin», insisteix.