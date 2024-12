Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Set comunitats autònomes continuen aquest diumenge en avís groc (risc) per boires denses i persistents, amb una visibilitat màxima que oscil·larà entre els 100 i 200 metres, informa l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) en la seva pàgina web.

Tota les províncies de Castella i Lleó estan amb nivell groc per boires amb un abast de visibilitat de 100 metres i que en zones puntuals aquests bancs de boira poden ser engelants i anar acompanyades de cencellada.

A l’interior peninsular, en les comunitats d’Aragó, Navarra i La Rioja i a les províncies de Lleida i Tarragona (Catalunya), Ciudad Real (Castella-la Manxa) i Àlaba (País Basc) persisteix també l’avís groc per boires amb visibilitat entre 100 i 200 metres. A Tarragona l’avís afecta a part de les Terres de l’Ebre, sobretot a la Terra Alta.

L’Agència de Meteorologia informa que aquests avisos finalitzaran al matí, encara que entre les 20:00 i les 20:00 hora peninsular les alertes per boires es tornaran a activar a pràcticament les mateixes zones geogràfiques, inclosa la província de Lugo (Galícia).

Des d’Aemet recorden que amb l’avís groc no existeix risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per a alguna activitat concreta.