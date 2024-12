Tarragona rep més de quatre milions d’euros de l’Estat per recuperar patrimoni històric

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern espanyol ha aprovat una inversió de 80 milions d’euros a tot l’Estat per la recuperació i posada en valor de 93 monuments. Aquesta resolució es fa a través del 2% Cultural, un programa que destina part de les partides d’obres públiques a la conservació de patrimoni. Tarragona és una de les províncies espanyoles més beneficiades d’aquesta convocatòria amb 4.601.396 euros que aniran destinats a sis elements patrimonials.

D’aquestes, el celler modernista de Rocafort de Queralt, amb prop de tres milions d’euros, se situa entre les actuacions finançades amb una major quantitat. Les obres serviran per potenciar l’espai com un «centre cultural del vi, el cooperativisme i la figura de Cèsar Martinell». Aquest edifici és la primera obra agrària de l’arquitecte i una representació arquitectònica del cooperativisme agrari a Catalunya. Tot i això, l’equipament no és visitable actualment.

D’altra banda, es destinaran més de 700.000 euros a la segona fase de la consolidació, reinterpretació i urbanització de la Muralla de Valls. Aquest ajut se centrarà en l’espai de l’Hort del Rector, suposant així una continuació dels treballs que iniciaran a principis d’aquest 2025 i que han estat finançats amb prop de 3 milions dels fons Next Generation.

També seran beneficiares de la convocatòria les restauracions dels castells dels Garidells i l’Albiol, dotades amb un pressupost de 150.000 i 230.000 euros respectivament. Aquests dos casos suposen una nova fase dels treballs de restauració ja iniciats. De fet, el castell dels Garidells va anunciar recentment una inversió de 300.000 euros per la millora i la urbanització del seu entorn.

Finalment, a les Terres de l’Ebre, es destinaran 414.557 euros a la restauració d’elements de l’absis de la catedral de Santa Maria de Tortosa i 167.360 euros a la remodelació del castell de Móra d’Ebre i la seva circulació interior.