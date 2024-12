Tarragona és la tercera província d'Espanya que més agressions sexuals per cada 100.000 habitants registra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons dades publicades pel Ministeri d’Interior i analitzades pel compte d'X @dataadicto_es, Tarragona és la tercera província d’Espanya amb una major taxa d’agressions sexuals, registrant 16,5 casos per cada 100.000 habitants durant els primers nou mesos de l’any.

Les quatre províncies catalanes lideren el rànquing nacional de delictes per agressió sexual

Lleida ocupa la primera posició amb una taxa de 20,0 agressions per cada 100.000 habitants, seguida de Girona amb 17,9 i Tarragona amb 16,5. Barcelona, amb 16,0 casos, també se situa al capdavant.

Altres províncies amb dades elevades inclouen Àlaba (12,3), Gipuzkoa (10,2), Biscaia (10,1) i les Illes Balears (10,1).

Les províncies amb menor incidència d’agressions sexuals es concentren principalment a l'interior del país. Sòria registra la taxa més baixa (1,1), seguida de Càceres (1,8), Terol (2,2), Zamora (2,4) i Lugo (2,5).

Aquestes dades també poden tenir una contrainterpretació que indicaria que, en les províncies amb més agressions registrades, s'ha treballat més en la conscienciació de les joves per a denunciar alguns actes que, en altres punts, encara no tothom interioritza com a agressions o decideix no denunciar-les com a violència sexual. Sigui com sigui, aquestes xifres alarmants indiquen una perillosa tendència que incita a prendre mesures al respecte.