Els Bombers atenen 123 avisos pel fort vent durant el matí, la majoria per arbres caiguts

Els Bombers han atès 123 avisos derivats del fort vent entre les 7 i les 11.30 del matí d’aquest dilluns, i ja en sumen 307 des del matí de diumenge. La majoria de serveis han estat per la caiguda d’arbres o elements no estructurals a la via pública, com cartells, fanals o pals elèctric. No hi ha hagut cap ferit ni danys importants.

Les comarques que han registrat més avisos són les de Girona, amb 71 avisos, Lleida, amb 16, Ebre i Centrals, amb 11, i Tarragona amb 10.