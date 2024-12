Desmantellada una trama d’empreses que ha introduït fins a 2.000 tones de productes falsificats a Europa des del 2023

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional, en col·laboració amb l’Europol i l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), han desmantellat una trama d'empreses que hauria introduït a Europa gairebé 2.000 tones d'efectes falsificats des del 2023. Des que es va iniciar la investigació han estat detingudes 73 persones i se n'ha investigat 19 més com a presumptes responsables de delictes contra la propietat industrial en estar involucrats en la venda i distribució del material falsificat.

S'han dut a terme un total de 34 inspeccions a Espanya, algunes a Barcelona i Tarragona, on s'han intervingut més de 300.000 efectes, principalment equipacions de futbol, bosses de luxe, calçat i rellotges d'alta gamma, així com material per elaborar les falsificacions.

La investigació es va iniciar el maig del 2024, amb motiu de les investigacions sobre organitzacions i grups criminals radicats a Europa, presumptament dedicats a la fabricació, importació i distribució de productes falsificats. En un any en què se celebraven esdeveniments esportius tan importants com l'Eurocopa d'Alemanya i els Jocs Olímpics i Paraolímpics de París, es van intensificar les actuacions sobre l'arribada de productes falsificats a Espanya. Aquesta acció va permetre la identificació d'un conjunt de societats europees i persones, radicades a diferents províncies espanyoles i altres països, que s'estaven dedicant de forma massiva a la importació de centenars de tones de roba i complements falsificats des de la Xina cap a la Unió Europea, la seva distribució i venda a zones turístiques, centre de les ciutats, perfils de xarxes socials i pàgines web.

Els productes falsificats estaven compostos per samarretes esportives de diferents clubs i seleccions de futbol, sabatilles d'esport, bosses de mà i rellotges de luxe --amb els seus propis certificats d'autenticitat i garantia falsificats--, telèfons mòbils de grans marques i altres aparells electrònics. La investigació va anar avançant, d'una banda en relació amb la identificació de les empreses que estaven encarregades de la importació, per la qual cosa es va comptar amb Europol i l’OLAF, ja que estaven ubicades a Alemanya i els Països Baixos, i de l'altra, orientada a descobrir el sistema utilitzat per a la introducció de les mercaderies falses per diferents aeroports i ports europeus i la seva consignació a diferents països per a la venda i distribució.

A més, es van anar traçant els destinataris de tals mercaderies i com els operaven per a la venda i distribució de diferents maneres, fet que va portar a la seva plena identificació i actuació sobre diferents locals, especialment a zones de costa i centre de les ciutats més importants d'Espanya , així com a través de perfils de xarxes socials de diferents persones. Una vegada que la investigació va permetre identificar els venedors a Espanya, es van dur a terme un total de 34 inspeccions a tot Espanya --Barcelona, Tarragona, Madrid, Màlaga, Sevilla, València, Saragossa, Illes Balears i Múrcia-- en què s’han intervingut 305.770 efectes que vulneraven la propietat industrial de marques de prestigi reconegut. Entre els efectes falsificats es troben principalment equipacions esportives de futbol, bosses de luxe, calçat, rellotges d'alta gamma i diversa fornitura per adherir productes «blancs» i adhesius per estampar en peces de roba amb un pes total aproximat de 117.071.506 quilos , amb un valor aproximat al mercat de 12.522.801 euros.

Durant la investigació s'han detingut un total de 73 persones i se n'han investigat 19 més, totes elles com a presumptes responsables de delictes contra la propietat industrial, a les províncies de Madrid, Màlaga, Barcelona, Sevilla, València, Saragossa, Illes Balears, Múrcia, Tarragona, Guadalajara, Cadis i Santa Cruz de Tenerife. S'ha pogut determinar com aquestes empreses, en escassos dos anys, haurien introduït 1.940 tones de productes falsos a la UE, per la qual cosa el desmantellament de la trama societària ha suposat un cop dur per a les xarxes il·legals de falsificació, ja que s'ha inhabilitat així una de les principals vies d'entrada de mercaderia falsificada en territori Schengen.

Igualment, la col·laboració publico-privada ha estat fonamental per al desenvolupament de l'operació, ja que ha suposat tot un repte l'emmagatzematge i el tractament de les mercaderies falses intervingudes durant el temps que han durat les investigacions. L'operació continua oberta i s'espera continuar fent detencions d'un conjunt de persones que encara no han pogut ser localitzades a diferents parts d'Espanya.