Els tarragonins es gasten 43.868.460 euros en la rifa de Nadal, un 4,93% més que l'any passat

Imatge d'arxiu de la Loteria de NadalCedida per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat

Els catalans s'han gastat 423.498.540 euros en la rifa de Nadal que se celebra aquest diumenge, un 3,86% més que l'any passat. Això es tradueix en 53,55 euros per persona de mitjana, per sota dels 73 euros de mitjana espanyola.

Al conjunt de l'estat espanyol les vendes de la loteria d'enguany han pujat a 3.505.510.380 euros. Per províncies, la despesa ha estat de 294.259.480 euros a Barcelona, un 3,62% més que l'any passat i 50,69 euros per habitant. A Lleida el total és de 48.449.520 euros, 1,10% més i 108,44 euros per persona.

A Tarragona la despesa ha estat de 43.868.460 euros, un 4,93% més que el 2023 i 51,76 euros per persona. Per últim, a Girona, 36.921.080, un 5,78% més i 45,62 euros per ciutadà.