Solucionada la incidència a Castelldefels que afectava l'R2 i els regionals del sud

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La incidència que afectava la senyalització a Castelldefels ha quedat solucionada i els trens de les línies R2 i Regionals del sud recuperaran gradualment les seves freqüències de pas habituals. Els retards que s'han registrat aquest matí han estat superiors als 30 minuts.

Es mantenen les demores encara a l'R11 i l'RG1 de més de mitja hora per una altra incidència a les instal·lacions de l'estació de Vilamalla. La circulació ha estat tallada una estona a l'R11 i més tard s'ha reobert per via única entre les estacions de Portbou i Sant Miquel de Fluvià.