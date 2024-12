Retards als regionals de l'R13, R14, R15, R16 i R17 per una incidència a Castelldefels

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Dues incidències a les instal·lacions provoquen retards en diverses línies de Rodalies aquest dijous al matí. D'una banda, l'R11 i l'RG1 acumulen retards de més de mitja hora per una incidència a les instal·lacions de l'estació de Villamalla. La circulació ha estat tallada una estona a l'R11 i més tard s'ha reobert per via única entre les estacions de Portbou i Sant Miquel de Fluvià.

D'altra banda, una incidència a les instal·lacions a Castelldefels provoca demores que també poden superar la mitja hora a l'R2, tant nord com sud, i els regionals de l'R13, R14, R15, R16 i R17.