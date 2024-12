Nadales i música clàssica a Vila-seca per persones en situació de vulnerabilitat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 400 persones en situació de vulnerabilitat han assistit aquest dijous al concert de Nadal de l'orquestra Camerata XXI al Celler de Vila-seca. És la primera ocasió en què el programa Apropa Cultura organitza un esdeveniment d'aquestes característiques al Camp de Tarragona, amb l'objectiu de «trencar barreres» entre la cultura i persones amb discapacitat i col·lectius amb risc d'exclusió social.

Les ganes han estat evidents entre els assistents, com la Inés Mavedova, de la Fundació Pas a Pas de la Canonja. «M'ha semblat inclusiu, he estat amb gent de totes les edats amb discapacitat i sense», ha destacat. El concert ha constat d'un repertori de música clàssica i nadales en un format «relaxat» per facilitar el gaudi dels espectadors.

El programa Apropa Cultura ha reunit uns 400 espectadors al Celler de Vila-seca en el marc de l'espectacle Concert de Nadal: màgia i follia de l'orquestra Camerata XXI. Una proposta pensada específicament per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i persones amb discapacitat. En aquest sentit, el projecte s'ha ideat a través de sessions «relaxades», un tipus de format adaptat amb què els usuaris poden accedir a un espectacle musical nadalenc de primera categoria.

Segons la directora del programa, Sònia Gainza, el concert permet trencar les barreres que sovint es troben aquest persones a l'hora de gaudir d'espectacles d'aquest tipus. «És un públic gens convidat normalment i que no té accés a la cultura ni per preu, ni per horari i perquè sovint tampoc té la capacitat de fer silenci que requereixen algunes disciplines de concerts. Avui oferim una sessió relaxada, on tothom es pot expressar lliurement mentre a dalt de l'escenari es proporciona un espectacle de la mateixa qualitat que en qualsevol concert que veuríem en un gran teatre», ha afirmat.

Bona rebuda per part del públic

Des de les butaques, els assistents han gaudit d'un repertori d'una hora que ha combinat tant nadales com música clàssica, una proposta que ha estat ben rebuda per a usuaris i professionals. «Hi ha residents que els costa molt sortir del centre, però un cop aquí estan encantats i al·lucinant», ha apuntat l'educadora social Marta Bellón, de la residència de gent gran de Vila-seca. L'activitat també ha servit per normalitzar la presència de persones amb discapacitat i sense en una localització com el Celler de Vila-seca, tal com ha destacat la Inés Mavedova, usuària de la Fundació Pas a Pas de la Canonja. En la mateixa línia, ha defensat que encara queda feina per fer a l'hora de conscienciar sobre aquesta qüestió.

La pròxima sessió prevista en el marc del programa d'Apropa Cultura arribarà a Vilanova i la Geltrú el 14 d'abril. Després d'aquesta primera experiència a les comarques tarragonines, la voluntat dels impulsors és analitzar-ne la resposta rebuda i intentar consolidar la proposta de cara a futures edicions.