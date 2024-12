El Festival Accents tanca l’edició de tardor amb més de 6.000 espectadors

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Accents ha conclòs la seva onzena edició consolidant-se com un esdeveniment cultural de referència al territori. La programació d’aquest any, que ha inclòs 27 artistes i actuacions en 11 municipis, ha aconseguit reunir més de 6.000 espectadors.

El certamen tornarà la tardor de l’any 2025 amb novetats, però mantenint la línia de potenciar la cançó d’autor en el sentit més ampli. En aquesta edició, el festival ha combinat propostes d’arreu dels Països Catalans amb altres de fora del territori, com Lagartija Nick i Ismael Serrano, que aquest cap de setmana han tancat el festival amb dos concerts memorables.

Lagartija Nick va oferir una actuació única amb imatges en directe del film El perro andaluz de Luis Buñuel i del cineasta Val del Omar, mentre que Ismael Serrano va acomiadar la seva gira La canción de nuestra vida amb un concert al Teatre Fortuny que, pràcticament, va penjar el cartell de complet.

Diversitat artística

Les propostes d’aquest any han destacat per la seva qualitat i varietat, amb noms consagrats com Albert Pla, Guillem Gisbert, Joan Miquel Oliver, Roger Mas, Ruper Ordorika, Cris Juanico o Christina Rosenvinge, alhora que s’ha donat visibilitat a artistes emergents com Sandra Monfort, Marala i Tarta Relena. Per últim, el festival ha posat un èmfasi especial en artistes locals com Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves, Eloi Duran, Xarim Aresté, Anna d’Ivori, Lia Sampai, Joan Masdéu o Espaldamaceta, que va estrenar el seu nou espectacle a la Sala Santa Llúcia, convertint-se en la primera producció de l’Accents.

Novetats

Una de les principals novetats d’aquesta edició ha estat el cicle Les lletres de l'Accents, que combina literatura i música. Aquesta iniciativa ha inclòs presentacions de llibres vinculats al panorama musical, com el relat autobiogràfic de El Toubab o el llibre de Pep Blay sobre Carles Sabater, líder de Sau. La proposta ha estat molt ben valorada i tindrà continuïtat l’any vinent.

A més, s’han reforçat les col·laboracions amb el cicle Reus Cultura Contemporània (RCC) i l'Associació de Concerts de Reus, que han fet possible actuacions destacades com les de Sr. Chinarro i Carles Viarnès, aquest últim en un concert espectacular a l’Església Prioral de Sant Pere.

Ampliació territorial

L’edició 2024 ha sumat tres noves localitats al programa: Solivella, Constantí i Vila-seca, ampliant el festival a les comarques del Tarragonès i la Conca de Barberà i deixant en 10 el número total de subseus: Botarell, Riudoms, Miami Platja, Cambrils, la Selva del Camp, El Morell i Vilaplana. Així mateix, la incorporació de nous espais com la sala de concerts Lo Submarino de Reus i l’Església Prioral de Sant Pere ha permès diversificar l’oferta musical i atraure nous públics.

El director del festival, Isaac Albesa, ha destacat la voluntat de seguir aquesta línia de treball i explorar noves oportunitats per ampliar l’abast del festival a més municipis. «L’èxit d’aquesta edició és un reflex del compromís dels artistes, les institucions i el públic amb la cultura de qualitat», ha afirmat.

Les Perles de l’Accents

Precisament per tal de descentralitzar la proposta de l’Accents la tardor del 2025, l’organització de l’Accents ha creat una nova proposta: Les Perles de l’Accents, un petit festival de 10 concerts que tindrà lloc de finals de febrer a principis de maig principalment a Reus però també a Cambrils i Mont-roig del Camp.

Així, la primera edició de les Perles de l’Accents ja ha anunciat les actuacions de la gira d’Els Pets canten les quaranta, dos concert amb tot l’aforament venut al Fortuny; l’únic concert a les comarques del sud del disc Ànima de Sopa de Cabra (22 de març al Fortuny), el nou disc de Niño de Elche (5 abril, Fortuny), la gira del disc Vigília, el nou projecte d’Anna Andreu (12 abril, Bartrina), el nou EP de Bewis de la Rosa (21 març, Batrina) o el nou projecte d’Anna Roig i Carles Belda (16 de març, Cripta Cambrils) i tres actuacions més encara per confirmar.