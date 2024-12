Els usuaris freqüents de Rodalies podran agafar el tren gratis durant els sis primers mesos de 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol s'ha compromès aquest dijous amb Podem a allargar sis mesos més les ajudes al transport i un any la suspensió dels desnonaments. Segons ha assegurat la dirigent morada Ione Belarra al Congrés, ambdues mesures es prolongaran a través d'un decret que l'executiu de Pedro Sánchez aprovarà dilluns vinent al Consell de Ministres.

Tal com ha remarcat la diputada, s’ha tancat un pacte després d'una negociació intensa que ha durat "fins al darrer minut" abans de les votacions celebrades aquesta tarda al Congrés. Allà s'hi han validat, entre d'altres, la Llei d'eficiència a la Justícia que Podem criticava perquè tenia una esmena del PNB per combatre les ocupacions agilitzant els desnonaments.

Fa tot just un any, el govern espanyol va anunciar que mantindria durant tot el 2024 els ajuts i descomptes al transport públic, mesures que continuaran sis mesos més gràcies a l'acord amb Podem. Segons han confirmat a l'ACN fonts del Ministeri de Transports, seguirà la gratuïtat pels usuaris freqüents de ferrocarrils, Rodalies, mitjana distància i Avant, així com al servei públic de transport per carretera de l'Estat.