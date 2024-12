Denuncien la mort d’una àliga cuabarrada per xocar contra un aerogenerador al Coll de la Garganta

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

GEPEC-EdC ha denunciat la mort d’una àguila cuabarrada per la col·lisió amb les aspes d’un aerogenerador de la central eòlica del Coll de la Garganta, situada entre els municipis del Molar, la Torre de l’Espanyol i la Figuera, entre el Priorat i la Ribera d’Ebre. Segons els ecologistes la mort es va produir el 20 d’octubre de l’any passat i és el primer cas de col·lisió que s’ha pogut documentar a Catalunya, ja que l’animal portava un emissor.

Asseguren que és un fet «especialment greu i preocupant», ja que la seva mort «ha estat silenciada» per l’administració. «Segurament amb la intenció que el coneixement i difusió de fets com aquests no dificulti l’aprovació de nous projectes eòlics en indrets d’alta sensibilitat ambiental», lamenten.

Així mateix, els activistes també denuncien que el Govern no hagi pres cap mesura per exigir responsabilitats a l’empresa propietari del parc eòlic ni per garantir que no es repeteixin aquests «fets tan greus». L’exemplar era un mascle adult i els Agents Rurals el van recollir del peu del molí quatre dies després de la seva mort.

Després el van traslladar al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent, de Lleida, propietat de la Generalitat, on li varen practicar la necròpsia que va confirmar la mort per col·lisió. Els ecologistes asseveren que gràcies al fet que se li havia col·locat un emissor el juliol del 2021 es va poder detectar que havia mort.